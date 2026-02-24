Naslovnica
Film/TV

Scorsese in DiCaprio bosta znova združila moči

Los Angeles, 24. 02. 2026 17.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Leonardo Dicaprio in Martin Scorsese

Ameriški režiser Martin Scorsese se pripravlja na snemanje filma po knjižni uspešnici What Happens At Night ameriškega pisatelja Petra Camerona iz leta 2020. Film bo prinesel že sedmo sodelovanje med Scorsesejem in igralcem Leonardom DiCapriom. V igralski zasedbi so še zvezdniška imena Mads Mikkelsen, Jennifer Lawrence in Patricia Clarkson.

Scenarij bo prispeval Patrick Marber. Film naj bi začeli snemati letos, kdaj naj bi prišel v kinematografe, zaenkrat ni znano.

Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese
Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese
FOTO: Profimedia

Zgodba filma pripoveduje o ameriških zakoncih, ki se odpravita v zasneženo evropsko mestece, da bi posvojila otroka. V hotelu spoznata posebneže - pevko, poslovneža in zdravilca. Med iskanjem otroka in preizpraševanjem svojega življenja se resničnost zamegli, piše na spletni strani IMDb.

Po pisanju spletnega portala Deadline bo film producirala Scorsesejeva produkcijska hiša Sikelia Productions v sodelovanju s Studiocanalom in Apple Original Films; slednji je produciral tudi Scorsesejev zadnji film Morilci cvetne lune, ki je dobil kar deset nominacij za oskarja, a na koncu ostal brez zlatega kipca.

Ekipe ne obstajajo več: Drama se šele začenja!

