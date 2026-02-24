Scorsese in DiCaprio bosta znova združila moči

Scenarij bo prispeval Patrick Marber . Film naj bi začeli snemati letos, kdaj naj bi prišel v kinematografe, zaenkrat ni znano.

Zgodba filma pripoveduje o ameriških zakoncih, ki se odpravita v zasneženo evropsko mestece, da bi posvojila otroka. V hotelu spoznata posebneže - pevko, poslovneža in zdravilca. Med iskanjem otroka in preizpraševanjem svojega življenja se resničnost zamegli, piše na spletni strani IMDb.

Po pisanju spletnega portala Deadline bo film producirala Scorsesejeva produkcijska hiša Sikelia Productions v sodelovanju s Studiocanalom in Apple Original Films; slednji je produciral tudi Scorsesejev zadnji film Morilci cvetne lune, ki je dobil kar deset nominacij za oskarja, a na koncu ostal brez zlatega kipca.