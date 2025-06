Scorsese snema drugi del televizijske serije o krščanskih svetnikih

Prvi del dokumentarne serije Martin Scorsese predstavlja: Svetniki je vseboval osem epizod, ki so jih novembra in decembra lani predvajali na Fox Nation. V njih je raziskoval življenja izbranih krščanskih svetnikov - Janeza Krstnika, Marije Magdalene, sv. Sebastijana, Mojzesa Egipčana, Tomaža Becketa, Frančiška Asiškega, Ivane Orleanske in Maksimilijana Kolbeja. Vsakemu od njih je posvetil svojo epizodo.