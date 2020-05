Se bo Cameron Diaz po upokojitvi še kdaj vrnila v Hollywood?

Pred nekaj leti se je odločila, da je 'sodelovanja' s filmskim svetom zanjo konec in da se bo raje upokojila. Oboževalci pa se še danes sprašujejo, če se bo kdaj vrnila in jih presenetila s kakšnim novim filmom. Med pogovorom v živo na Instagramu z ustanoviteljico podjetja z zdravo prehrano Seed je povedala:"Ne bom več posnela nobenega filma. Ampak sem zelo prisotna na Instagramu, predvsem v pogovorih v živo, ker mislim, da je to zabaven način, ki omogoča, da se povežem z različnimi ljudi in jih nagovorim na takšen način."

Cameron smo nazadnje lahko spremljali v ne ravno uspešni priredbi klasičnega otroškega muzikala Annie, ki govori o siroti, ki si želi najti dobre starše. Cameron je prevzela vlogo Miss Hannigan, zlobne lastnice sirotišnice. Leta 2018 je naznanila, da se je upokojila, leto kasneje pa je v intervjuju za revijo InStyle povedala: "Ne pogrešam igranja."