Se bo zvezdnica poslovila od serije Zakon in red: Enota za posebne primer?

Igralka Mariska Hargitay , zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere , se še ni pripravljena posloviti od lika detektivke Olivie Benson. Toda to ne pomeni, da zvezdnica ne razmišlja o življenju po koncu priljubljene serije. "Razmišljala sem o tem," je o odhodu iz serije povedala za E! New, a dodala, da za to še ni nastopil čas. "Nekoč. Pripravljena sem na to."

60-letnica pa že sedaj ve, da bo tudi po koncu serije še naprej polno zasedena. "Sem zelo aktivna oseba in nekdo, ki sledi znakom. Verjamem, da bo prihodnost prava in da bom tam, kjer bi morala biti. Trenutno sem zelo angažirana in izpolnjena s serijo, a zagotovo obstajajo stvari, ki jih želim nekoč delati in si postaviti izzive." Ob tem je namignila, da bo enega izmed skrivnih projektov, na katerih dela, razkrila že v začetku prihodnjega leta.

Serija Zakon in red: Enota za posebne primere je del televizije že 26 let. Je najdlje trajajoča serija v Združenih državah Amerike, lik detektivke Olivie Benson pa najdlje prisoten lik v dramski seriji. Serija, ki spremlja ekipo detektivov, ki rešujejo primere spolnega nasilja in posilstev, je v družbi spremenila marsikaj. Po pisanju revije Time je pomagala spremeniti način razmišljanja ljudi o spolnem napadu. Serija, ki se odvija že 25 sezon, je prav tako dokazala, da spolno nasilje ne diskriminira. Serija je vplivala tudi na igralkino zasebno življenje. Prav med snemanjem je namreč spoznala svojega moža, igralca Petra Hermanna, s katerim je srečno poročena že 20 let.