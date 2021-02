Se Gabriela Spanic vrača na televizijske zaslone?

Gabriela Spanic, ki je celo dvakrat obiskala Slovenijo in se udeležila slovesne podelitve viktorjev, je svetovno slavo okusila z vlogo dvojčic Pauline in Paule v uspešnici Prevare (La Usurpadora).Ta se je v Mehiki začela predvajati 9. februarja 1998, in prav te dni mineva že 23 let. Ob tem mejniku se je oglasila na družbenih omrežjih in v iskrenem zapisu dejala, da je zahvaljujoč tej zgodbi mnogo prepotovala:

"Pred 23 leti je bila premiera Prevar (La usurpadora) – telenovele, ki je spremenila moje osebno in poklicno življenje, ki se je predvajala po svetu in meni dala možnost, da so me spoznali v mnogih državah. Toda tisto, za kar sem najbolj hvaležna, je, da od tistega trenutka obstajajo moji oboževalci (#SpanicFans). To ste vsi vi, ki me spremljate in podpirate moje delo. Rada vas imam in čez nekaj dni bom lahko z vami delila novice, za katere sem prepričana, da vas bodo tako osrečile, kot so mene. Hvala za vse."In tako namignila, da se mogoče vrača na televizijske zaslone.