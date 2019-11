Se jih še spomnite? Stari znanci iz Reke ljubezni znova na POP TV

To, da je partnerski odnos zapletena zadeva, ni nobena novost, in prav partnerske tegobe in radosti v različnih življenjskih obdobjih doživljajo glavni junaki humoristične serije Takle mamo, ki se vrača na POP TV.

Serija Takle mamo se 2. decembra vrača na POP TV. FOTO: POP TV

V humoristični seriji Takle mamo igrajo Tina Potočnik Vrhovnik, Blaž Setnikar, Bernarda Oman, Branko Šturbej, Marijana BreceljinAndrej Nahtigal. Blaža, Bernardo in Marijano ste lahko še pred meseci spremljali v priljubljeni uspešnici Reka ljubezni. Kdo je kdo v humoristični seriji? Upokojenca Božič, Marijo in Štefana, igrata Marijana Brecelj in Andrej Nahtigal. Nergavi nekdanji policist in vzgojiteljica s strupenim jezikom sta najboljši recept za solze smeha. Par v srednjih letih, Darjo in Tomaža Kovača, igrata Bernarda Oman in Branko Šturbej. Sta tipičen par, ko mati objokuje sinov odhod iz družinskega gnezda, saj je odšel na študij v tujino, medtem ko oče odhod sprejema precej hladno.

Par v srednjih letih, Darjo in Tomaža Kovača, igrata Bernarda Oman in Branko Šturbej. FOTO: POP TV

Potem pa je tu še tretji, najmlajši par, ki je tik po končanem študiju. Niko Šefic in Matica Slaka igrata Tina Potočnik Vrhovnik in Blaž Setnikar. Nika in Matic sta si zelo različna, saj je ona zdravnica pripravnica z vzpenjajočo se kariero, medtem ko je on zasanjani umetnik.

Blaž Setnikar in Tina Potočnik Vrhovnik kot mlada zaljubljenca Niko Šefic in Matica Slaka FOTO: POP TV

''Kar zadeva partnerske odnose. Mislim, da Nika in Matic nista več skupaj (smeh). Med njima je bilo ogromno razlik, kar je sicer logično, težko bi pisali in gledali neki funkcionalen in harmoničen par. Včasih mi je šla Nika na živce, ker je vedno hotela imeti v vsem prav in malo preveč je težila. Po drugi strani jo pa razumem, saj je bil Matic kar malo preveč sproščen in se je preveč zanašal na Niko, da bo ona že uredila stvari, kot so prihodki, položnice, hrana ... Pa še oči ni maral Matica (smeh). Z Blažem sva se šalila, da sta skupaj samo zaradi seksa, saj sta se tudi po prepiru znašla v postelji," je o vlogi povedala Tina Potočnik Vrhovnik, ki meni, da je bolj zabavno igrati nekoga, ki ti osebnostno ni tako podoben.

Serija Takle mamo se na POP TV vrača v ponedeljek, 2. decembra.