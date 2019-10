Se jih spomnite? Minilo je 20 let, odkar je bila predvajana 1. epizoda

Prva epizoda televizijske uspešniceTV Dober dan je bila predvajana 4. oktobra 1999. Novinarja Ana in Samo, tržnik Mercatori, pomočnik direktorja Miran Podrepnik, direktor John Smith, punkerski snemalec Izidor, režiser Luka, tajnica Ingrid, natakarica Zofka, praktični lučkar Jože, klošar Cojz in seveda priljubljena čistilka Fata so liki, ki so za vedno zaznamovali slovensko televizijo.

"Danes je minilo 20 let, odkar je bila predvajana prva epizoda TV Dober dan. Pozdrav vsem in vse najboljše!" je včeraj na Facebooku zapisala igralka Alenka Kozolc Gregurić, ki je tako svoje kolege spomnila na pomemben in lep jubilej.

Njeno objavo je na Facebooku delila njena igralska kolegica in komičarka Lucija Ćirović, ki je zaslovela z vlogo Fate, ob tem pa kratko dodala: "Jap, 20 let je že ... #tvdoberdan."