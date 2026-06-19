Se Jim Carrey vrača v čevlje priljubljenega Grincha?

Po poročanju tujih medijev Universal in Imagine Entertainment razvijata nadaljevanje priljubljenega božičnega filma Grinch , v katerem je v glavni vlogi navduševal zabavni Jim Carrey . Poleg zvezdnika naj bi se kot režiser vrnil tudi Ron Howard , Brian Grazer pa naj bi ponovno sodeloval kot producent. Kot poročajo mediji, pogovori še vedno potekajo in projekt še ni potrjen.

Če bo nadaljevanje dobilo zeleno luč, bodo scenarij napisali Alec Berg, Jeff Schaffer in David Mandel. Vsi trije so veterani serije Nikar tako živahno in so sodelovali tudi pri drugi filmski adaptaciji dela pisatelja Dr. Seussa, filmu The Cat in the Hat, v katerem je igral Mike Myers, ki pa ni doživel takšnega uspeha kot Grinch.

Carrey, ki se je v zadnjih letih odmaknil iz sveta filma, je v preteklosti sicer dejal, da bi bil pripravljen znova igrati Grincha, vendar ga je pri prvem filmu utrudil izjemno zahteven proces nanašanja maske in ličil, zato bi v nadaljevanju za preobrazbo v zelenca raje uporabil sodobno tehnologijo.

"Težava je v tem, da sem moral na snemanju nositi ogromno ličil in sem komaj dihal. To je bil izredno mučen proces. Ves čas sem imel v mislih otroke. To je za otroke. To je za otroke. To je za otroke. Danes pa bi bil z zajemom gibanja in podobnimi tehnologijami veliko bolj svoboden pri igri. V tem svetu je mogoče vse," je dejal pred dvema letoma v intervjuju.