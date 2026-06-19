Se Jim Carrey vrača v čevlje priljubljenega Grincha?

Po poročanju tujih medijev Universal in Imagine Entertainment razvijata nadaljevanje priljubljenega božičnega filma Grinch, v katerem je v glavni vlogi navduševal zabavni Jim Carrey. Poleg zvezdnika naj bi se kot režiser vrnil tudi Ron Howard, Brian Grazer pa naj bi ponovno sodeloval kot producent. Kot poročajo mediji, pogovori še vedno potekajo in projekt še ni potrjen.
Če bo nadaljevanje dobilo zeleno luč, bodo scenarij napisali Alec Berg, Jeff Schaffer in David Mandel. Vsi trije so veterani serije Nikar tako živahno in so sodelovali tudi pri drugi filmski adaptaciji dela pisatelja Dr. Seussa, filmu The Cat in the Hat, v katerem je igral Mike Myers, ki pa ni doživel takšnega uspeha kot Grinch.
Carrey, ki se je v zadnjih letih odmaknil iz sveta filma, je v preteklosti sicer dejal, da bi bil pripravljen znova igrati Grincha, vendar ga je pri prvem filmu utrudil izjemno zahteven proces nanašanja maske in ličil, zato bi v nadaljevanju za preobrazbo v zelenca raje uporabil sodobno tehnologijo.
"Težava je v tem, da sem moral na snemanju nositi ogromno ličil in sem komaj dihal. To je bil izredno mučen proces. Ves čas sem imel v mislih otroke. To je za otroke. To je za otroke. To je za otroke. Danes pa bi bil z zajemom gibanja in podobnimi tehnologijami veliko bolj svoboden pri igri. V tem svetu je mogoče vse," je dejal pred dvema letoma v intervjuju.
Dr. Seuss, s pravim imenom Theodor Seuss Geisel, je bil izjemno vpliven ameriški pisatelj in ilustrator, ki je zaslovel s svojimi domišljijskimi otroškimi knjigami. Njegova dela so znana po edinstvenem ritmičnem slogu pisanja, uporabi izmišljenih besed in pogosto tudi po vključevanju globljih družbenih ali moralnih sporočil. Lik Grincha se je prvič pojavil v njegovi knjigi iz leta 1957 z naslovom 'Kako je Grinch ukradel božič!'.
Tehnologija zajema gibanja, znana tudi kot 'motion capture' ali 'mocap', je postopek digitalnega snemanja gibanja ljudi ali predmetov. Igralci nosijo posebne obleke s senzorji, ki beležijo njihove kretnje in mimiko obraza, te podatke pa nato računalniško prenesejo na animirani 3D model. Ta metoda igralcem omogoča, da upodobijo fantastična bitja, ne da bi morali ure in ure preživeti v zahtevnih maskah in kostumih, saj tehnologija v postprodukciji ustvari končni videz lika.
Ron Howard je eden najbolj prepoznavnih ameriških filmskih režiserjev in producentov. Svojo kariero je začel kot otroški igralec v serijah, kot sta 'The Andy Griffith Show' in 'Happy Days', kasneje pa se je uspešno preusmeril za kamero. Režiral je številne kritiško priznane filme, kot so 'Čudoviti um', za katerega je prejel oskarja za najboljšo režijo, 'Apollo 13' in 'Frost/Nixon'. Znan je po svoji vsestranskosti, saj se loteva tako dramskih kot komičnih in pustolovskih filmskih projektov.
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