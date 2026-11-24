Idejo za novi film franšize Sam doma naj bi v začetku leta predstavil prav Macaulay Culkin, ki je v prvih dveh delih zaigral Kevina, projekt pa je dobil zeleno luč za začetek snemanja. 46-letnik bi se vrnil v prvotno vlogo, zgodba pa prikazuje očetovo perspektivo, poroča Deadline.

Se Macaulay Culkin vrača v franšizo Sam doma? FOTO: Profimedia

Kot scenarista in producenta naj bi pri filmu ob Culkinu sodelovala Seth Rogen in Evan Goldberg. Prvi del franšize, ki nosi naslov Sam doma, je leta 1990 ob izidu doživel velik uspeh, tistega leta pa je s 436 milijoni evrov zaslužka postal drugi najbolj donosen film leta. Culkin se je kot Kevin dve leti pozneje vrnil v drugem delu Sam doma 2. Pozneje so posneli še tri nadaljevanja, a brez glavnega zvezdnika.

Filma Sam doma in Sam doma 2, v katerih nastopa Macaulay Culkin, si lahko na POP TV ogledate 24. in 25. decembra.

Ta je ikonično vlogo znova prevzel leta 2018 v oglasu za Google, letos pa se je kot Kevin vrnil v oglasu za McDonald's. Ko so Culkina lani povprašali o tem, ali bi zaigral tudi v filmu, je dejal: "Imel sem idejo, da je Kevin vdovec ali ločen, ki sam vzgaja otroka. Ker trdo delam in mi ob tem zmanjka časa za otroka, mi ta to zameri in me zaklene iz hiše."

Macaulay Culkin v filmu Sam doma FOTO: Profimedia