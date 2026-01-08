Naslovnica
Film/TV

Se Miley Cyrus vrača v igralski svet?

Los Angeles, 08. 01. 2026 14.56 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Miley Cyrus na rdeči preprogi grammyjev leta 2024

Pevka in igralka Miley Cyrus, ki je v zadnjih letih večinoma posvečena glasbi, je na filmskem festivalu v Palm Springsu potrdila, da jo vleče nazaj k igralskim vlogam. Kot je dejala, si želi nazaj v igralski svet, saj je prav snemanje filmov ena izmed njenih najljubših umetniških oblik.

Čeprav zvezdnica Miley Cyrus nikoli ni uradno prenehala z igralsko kariero, se je v zadnjih letih veliko bolj posvečala glasbenemu ustvarjanju. Svojega zadnjega filmskega projekta se je lotila leta 2015, pomembnejših igralskih vlog pa ni imela vse od leta 2010, ko je prevzela več glavnih vlog v celovečernih filmih.

A kot kaže, bi 33-letna pevka in igralka svojo ljubezen do igre rada obudila. Leta 2024 se je tako v nekaj kratkih prizorih pojavila v filmu Drive-Away Dolls, lansko leto pa je Cyrus prevzela vloge soavtorice, režiserke in glavne nastopajoče v umetniško-glasbenem filmu z naslovom Something Beautiful. Ta je pospremil tudi njeno istoimensko turnejo in nov album istega leta.

Miley Cyrus
Miley Cyrus
FOTO: Profimedia

V tem duhu se je zvezdnica udeležila 37. mednarodnega filmskega festivala v Palm Springsu in ob tej priložnosti za The Hollywood Reporter povedala, da bi rada ponovno izboljšala svoje igralske sposobnosti in ponovno zakorakala v svet filma. "Upam, da ima kakšen dober um pravo stvar zame. Rada bi vstopila v svet ustvarjanja nekoga drugega, saj sem jaz šefica v svojem svetu," je dejala Miley. K temu je dodala, da bi zelo rada ponovno združila moči z nekaterimi uspešnimi ustvarjalci.

Miley Cyrus je svojo igralsko pot začela kot najstniška zvezdnica, kjer je s kultno vlogo Hannah Montana ustvarila enega najbolj prepoznavnih likov svoje generacije. Serija Hannah Montana in kasnejši celovečerni film Hannah Montana: The Movie sta jo izstrelila med svetovne zvezde in ključno zaznamovala začetek njene igralske kariere.

Cyrus posnela še nekaj igranih filmov, med katerimi izstopa romantična drama Poslednja pesem posneta po romanu Nicholasa Sparksa. V naslednjih letih se je Cyrus pojavila v filmih LOL, So Undercover in več manjših projektih. 

miley cyrus film po desetih letih

