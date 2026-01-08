Se Miley Cyrus vrača v igralski svet?

Čeprav zvezdnica Miley Cyrus nikoli ni uradno prenehala z igralsko kariero, se je v zadnjih letih veliko bolj posvečala glasbenemu ustvarjanju. Svojega zadnjega filmskega projekta se je lotila leta 2015, pomembnejših igralskih vlog pa ni imela vse od leta 2010, ko je prevzela več glavnih vlog v celovečernih filmih.

A kot kaže, bi 33-letna pevka in igralka svojo ljubezen do igre rada obudila. Leta 2024 se je tako v nekaj kratkih prizorih pojavila v filmu Drive-Away Dolls, lansko leto pa je Cyrus prevzela vloge soavtorice, režiserke in glavne nastopajoče v umetniško-glasbenem filmu z naslovom Something Beautiful. Ta je pospremil tudi njeno istoimensko turnejo in nov album istega leta.