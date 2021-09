Se obeta nadaljevanje priljubljenega filma Pr' Hostar?

Na uradnem profilu filma Pr' Hostar so ustvarjalci objavili novo fotografijo ekipe, s katero so več kot očitno razkrili, da se obeta nekaj svežega. Pod fotografijo so sledilce nasmejali z zapisom, ki je v šaljivem tonu, kakršnega smo vajeni iz filma.

Enako fotografijo je delil tudi Goran Hrvaćanin in pod njo zapisal: "Neki smo ušpičl." Mario Ćulibrk, ki ga lahko trenutno na VOYO spremljamo v seriji Ja, Chef!, pa je na Instagram zgodbi (objava, ki izgine v 24 urah) že dan prej objavljal fotografije svojih prijateljev in soigralcev.

Še najbolj zgovoren pa je bil Miha Brajnik, ki je pod videom prijateljev zapisal: "Prva bralna vaja za 2.0 promila." K zapisu pa je dodal ključnik #prhostar.

Ekipa zaenkrat ostaja še zelo skrivnostna glede tega, kakšno nadaljevanje se obeta ter kdaj, a oboževalci so na družbenih omrežjih že navdušeno komentirali objave in spraševali, kaj se dogaja, kakšna bo zgodba in kaj se jim obeta.