Se obeta nov film franšize Oceanovih z originalno zasedbo?

Se bodo George Clooney , Brad Pitt in Matt Damon že kmalu skupaj odpravili v studio? Kot pravijo viri blizu zvezdnikov, vse kaže, da bo temu res tako. Trojica naj bi skupaj nastopila v novem filmu franšize Oceanovih , kjer so nazadnje skupaj zaigrali leta 2007, sedaj pa naj bi, kljub temu da je bilo prvotno mišljeno, da bo šlo za trilogijo, posneli še četrti del.

Da bi še četrtič zaigrali v vlogah Dannyja Oceana , Rustyja Ryana in Lindusa Caldwella , so zvezdniki načrtovali že leta 2008, a so se načrti spremenili, ko je istega leta umrl njihov soigralec Bernie Mac , ki je nastopal v vlogi Franka Cattona . Don Cheadle , ki je prav tako zaigral v filmih, je pozneje dejal: "Pogovarjali smo se o četrtem delu, nato pa je Bernie umrl. Hitro smo prišli do tega, da nočemo delati brez njega."

"Že več let so krožile govorice, da si George, Brad in Matt želijo posneti četrti del, a čas ni bil pravi, saj so bili vsi preveč zasedeni s svojimi urniki. Sedaj se je končno našla prava ekipa, ki bi lahko dosegla velik uspeh, glavni zvezdniki pa so menili, da bi bilo to zelo zabavno. Franšiza je zelo popularna, dober scenarij pa bi bilo enostavno škoda zavreči," je za MailOnline povedal nek mail.

George Clooney pa se je med tem časom znova srečal s še eno soigralko in njegovo dobro prijateljico Julio Roberts, s katero sta pred kratkim po dveh desetletjih znova skupaj stopila na rdečo preprogo. Zvezdnika sta skupaj zaigrala v filmu, ki nosi naslov Ticket to Paradise in je pred dnevi doživel premiero.