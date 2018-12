Alex Cvetkov, ki je ravnokar uspešno zaključil študij na filmski akademiji v Los Angelesu, se je za diplomsko delo odločil, da bo posnel film, ki je v teh časih zelo aktualen, kajti svoj pogled je usmeril na današnjo družbo in pokazal temno stran sveta tehnologije, v katerem živimo.

"Inspiracija so bili ljudje mojih let in mlajši. Mlad sem in težko govorim o drami, o družini, o otrocih, ker tega nisem izkusil. Lahko pa govorim o svoji generaciji in vidim, da so telefoni prevzeli veliko osebnosti, identitet, če se lahko tako izrazim. Še posebej najstniki se izgubljajo v tem svetu in želijo biti nekdo drug in si kreirajo neko drugo življenje na spletu. Hkrati pa se mi zdi, da izgubljajo svoje življenje. Ima pa vsaka stvar dobro in slabo plat – tako tudi s tehnologijo. Mislim pa da sploh mlajša generacija srka bolj slabe stvari in se bojim, da to pelje v malo napačno smer," nam je zaupal na ljubljanski premieri.

Zgodba se tako vrti okoli spletne aplikacije Scout, kjer želi glavni lik s pomočjo aplikacije zaslužiti čim več virtualnega denarja, a na tej slepi poti pozabi na stvari, ki so najdražje. Kratki film tako oriše potencirano različico današnjih mlajših generacij, ki so – lahko bi rekli, obsedeni z družabnimi omrežji. Tako s svetom delijo svoje vsakdanje življenje, zaradi objav pa so v resničnem življenju postali celo apatični. Zakaj se vedno pojavijo posnetki takšnih in drugačnih nesreč, nezgod, celo smrti … Zakaj ljudje v trenutku krize poprimejo za mobilne telefone in, namesto da bi pomagali, raje snemajo? Tako je tudi mladi, 24-letni Alex Cvetkov v svojem filmskem prvenstvu prikazal izmišljen svet, ki nam da misliti. V njegovem svetu ljudje na aplikaciji Scout spremljajo druge, največkrat slavne ljudi.