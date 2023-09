Se spomnite Jožeta Mastnaka? Na Hrvaškem ostal brez pisem

Hrvaška voditeljica šova Ljubezen na vasi Anita Martinović je v najnovejši sezoni obiskala kandidate, da bi jih obvestila o številu pisem, ki so jih dobili in njihovi nadaljnji usodi v šovu. Ko so se kandidati predstavljali, je bil eden od njih znan tudi slovenskim gledalcem. V šov se je namreč prijavil tudi Jože Mastnak, ki smo ga pred leti lahko spremljali na TV.

"To bo zame nova avantura," je povedal slovenski kmet v hrvaškem šovu in dodal: "Iščem normalno ženo, ki bi me bila vredna in ki bi me podpirala."

Kmalu po predstavitvi kandidatov je sledilo soočenje z resnico. Kdo nadaljuje svojo pot v šovu in kdo se vrača domov. Voditeljica Anita je tako Jožetu razkrila, kakšna je njegova usoda. Žal ta usoda ni bila takšna, kot si jo je Jože želel. Anita zanj ni imela niti enega pisma.

"Ne vem, ali bom sploh kdaj našel pravo ljubezen. Mislim, da se to ne bo zgodilo. Bojim se, da mi to ni usojeno," je žalostno povedal Jože.