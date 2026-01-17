Sean Penn s 34 let mlajšo: Spletne uporabnike nasmejala razlika v višini

Paparaci so 65-letnega igralca ujeli v Santa Monici, kjer je v družbi 30-letne Valerie nakupoval. Njuno romantično razmerje traja že nekaj mesecev, a tokrat največ pozornosti niso pritegnili njuni objemi ali sproščeno razpoloženje, temveč opazna razlika v višini. Na družbenih omrežjih sta sprožila debate spletnih uporabnikov, zlasti potem ko so uporabniki na platformi X objavili kolaže njunih fotografij. "Všeč so mi moški, ki nimajo kompleksov" , "Očitno je zelo nizek," so le nekateri odzivi na X-u .

Sean Penn je visok 1,73 metra. Razlika v višini, ki je še posebej očitna zaradi Valerijine vitke postave in visokih pet, je bila tudi material za številne šale na njun račun, prav tako starostna razlika. "Izgleda kot njen osebni varnostnik", so se vrstili komentarji, medtem ko so nekateri par primerjali z očetom in hčerjo. In čeprav so bili številni komentarji posmehljivi, pa ni manjkalo niti tistih, ki sta jih Penn in Valerie navdušila. "Pustite ju pri miru, oba sta odrasla," je zapisala ena od uporabnica. "Naj ljubezen govori, ne leta," pa je poudarila druga.

Svojo zasebnost poskuša legendarni igralec ohraniti stran od oči javnosti, zato v intervjujih ne omenja svojega razmerja z Valerio. Govorice, da sta skupaj, so se začele širiti septembra 2024, ko so ju fotografi ujeli skupaj v Madridu. Novembra sta to novico tudi potrdila s prihodom na rdečo preprogo 21. mednarodnega filmskega festivala v Marakešu.