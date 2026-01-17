Naslovnica
Film/TV

Sean Penn s 34 let mlajšo: Spletne uporabnike nasmejala razlika v višini

Santa Monica, 17. 01. 2026 10.23 pred 47 minutami 2 min branja 18

Avtor:
A. J.
Sean Penn z Valerio Nicov

Hollywoodski zvezdnik Sean Penn je ponovno v središču pozornosti zaradi razmerja z 30-letno moldavsko igralko Valerio Nicov. Objavljeni posnetki njune nakupovalne sprehajalne se je začela po objavi fotografij njunih kolažev na platformi X, kjer so uporabniki komentirali predvsem opazno razliko v njuni višini, ki pa mnogim ni v napoto, saj vidijo v tem potrditev ljubezni čez vse ovire.

Hollywoodski zvezdnik Sean Penn je znova pritegnil pozornost javnosti, tokrat zaradi razmerja s 35 let mlajšo moldavsko igralko in manekenko Valerio Nicov.

Paparaci so 65-letnega igralca ujeli v Santa Monici, kjer je v družbi 30-letne Valerie nakupoval. Njuno romantično razmerje traja že nekaj mesecev, a tokrat največ pozornosti niso pritegnili njuni objemi ali sproščeno razpoloženje, temveč opazna razlika v višini. Na družbenih omrežjih sta sprožila debate spletnih uporabnikov, zlasti potem ko so uporabniki na platformi X objavili kolaže njunih fotografij. "Všeč so mi moški, ki nimajo kompleksov", "Očitno je zelo nizek," so le nekateri odzivi na X-u.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sean Penn je visok 1,73 metra. Razlika v višini, ki je še posebej očitna zaradi Valerijine vitke postave in visokih pet, je bila tudi material za številne šale na njun račun, prav tako starostna razlika. "Izgleda kot njen osebni varnostnik", so se vrstili komentarji, medtem ko so nekateri par primerjali z očetom in hčerjo. In čeprav so bili številni komentarji posmehljivi, pa ni manjkalo niti tistih, ki sta jih Penn in Valerie navdušila. "Pustite ju pri miru, oba sta odrasla," je zapisala ena od uporabnica. "Naj ljubezen govori, ne leta," pa je poudarila druga.

Svojo zasebnost poskuša legendarni igralec ohraniti stran od oči javnosti, zato v intervjujih ne omenja svojega razmerja z Valerio. Govorice, da sta skupaj, so se začele širiti septembra 2024, ko so ju fotografi ujeli skupaj v Madridu. Novembra sta to novico tudi potrdila s prihodom na rdečo preprogo 21. mednarodnega filmskega festivala v Marakešu.

Preberi še

Sean ima za seboj tri zakone. Od leta 1985 do 1988 je bil poročen z Madonno, od leta 1996 do 2010 z Robin Wright. Leta 2020 pa se je poročil z avstralsko igralko Leilo George in že čez dve leti ločil. 

Sean Penn Valerie Nicov starostna razlika razlika v višini

Lažni profili se množijo: To nisem jaz. Nikoli ne bi zahtevala denarja

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOKS klub
17. 01. 2026 11.36
Ta starček poleg nje izgleda zelo smešno in patetično.
Odgovori
+2
2 0
Juzles Iters
17. 01. 2026 11.27
Ne samo višino, tudi zelo široka ramena ima ta t.i. "moldavska igralka".
Odgovori
+2
2 0
Verus
17. 01. 2026 11.26
full ga ma rada :)
Odgovori
+3
3 0
Verus
17. 01. 2026 11.27
Benjamina Franklina
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
17. 01. 2026 11.42
Ljubezen hitro mine, denar pa ostane... torej, kaj ti bo ljubezen, od nje se ne da preživeti.
Odgovori
0 0
HandH
17. 01. 2026 11.24
"Razlika v višini, ki je še posebej očitna zaradi Valerijine vitke postave in visokih pet,..." In pol jo vidis v supergah... Navinarcki, dejte mal pogledat fotke, o katerih pisete 🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
PoldeVeliki
17. 01. 2026 11.22
Na sliki sta dva moška.
Odgovori
+0
1 1
ramstein
17. 01. 2026 11.13
Uh, samo zgleda pa kot moški tale punca. Transseksualec?
Odgovori
+0
2 2
Morgoth
17. 01. 2026 11.11
"Objavljeni posnetki njune nakupovalne sprehajalne se je začela..." A vi sploh kdaj kaj preberete za sabo? Niti 100 besed kratkega članka ne...
Odgovori
+1
2 1
ramstein
17. 01. 2026 11.11
Car!
Odgovori
-1
1 2
Influencer
17. 01. 2026 11.04
punca ni lepa (žal)
Odgovori
+1
3 2
Geres
17. 01. 2026 11.07
Bistveno lepša od njega
Odgovori
+2
2 0
bronco60
17. 01. 2026 11.03
I ja bi, tata.
Odgovori
-1
0 1
televizija2000
17. 01. 2026 11.02
Naslov pa tak kot da je dve glavi najmanj višja od njega
Odgovori
+1
1 0
Sventevith
17. 01. 2026 10.56
Ta prav dec :)))
Odgovori
+3
3 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 01. 2026 10.34
Gorila Magila… 😳
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
