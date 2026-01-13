Kadil med podelitvijo zlatih globusov: zvezdnikova fotografija viralna

Letošnja 83. podelitev zlatih globusov, ki se je v vsem svojem sijaju odvila v Los Angelesu, je postregla z glamurjem, bliščem ter vsakoletnimi zdrsi, smešnimi trenutki in očarljivimi zvezdniki.
Med njimi je tudi filmska legenda Sean Penn, ki je tokrat nehote opomnil na "zlate čase" Hollywooda. Na svečani podelitvi nagrad so ga fotografi namreč ujeli s cigareto v roki, fotografija pa se je hitro razširila na družbenih omrežjih. Na X-u jo je delil Ben Fritz iz Wall Street Journala in zraven pripisal: "Tega ne smemo dovoliti." Fotografija je zbrala že več kot 50.000 všečkov, ogledalo pa si jo je skoraj petnajst milijonov spletnih uporabnikov. Povzročila je številne mešane odzive – od navdušenih do obsojajočih.
"Naj človek uživa v cigareti", "Nihče ne more Seanu Pennu govoriti, kaj naj počne" in "Končno se dogaja nekaj dobrega", so bili nekateri izmed komentarjev na X-u. Nanašali so se predvsem na referenco "zlate dobe" Hollywooda, ki je bila znana po glamurju, razkošju in vzponu Hollywooda kot globalnega središča zabave.
Kalifornija je leta 1995 prepovedala kajenje v zaprtih prostorih. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so zato zapisali, da jih je ta fotografija spomnila na "zlato dobo" Hollywooda, ko so zvezdniki med intervjuji, podelitvami nagrad in drugimi obveznostmi brez zadržkov kadili.
Tuji mediji so namreč poročali o režiserju, ki se je udeležil podelitve zlatih globusov in naj bi enemu od njihovih novinarjev povedal, da si je Penn pravkar prižgal cigareto na prizorišču, medtem ko so morali drugi gostje iti ven kaditi.
Sean Penn je sedel med podelitvijo s soigralcem Leonardom DiCapriom in ostalimi igralci filma Ena bitka za drugo.
Zlati globusi (Golden Globe Awards) so ameriške filmske in televizijske nagrade, ki jih od leta 1944 vsako leto podeljuje Hollywood Foreign Press Association (HFPA). HFPA je organizacija, sestavljena iz novinarjev in fotografov, ki pokrivajo filmsko industrijo za tuje medije. Nagrade Zlati globus veljajo za ene najpomembnejših v filmski industriji, takoj za oskarji, in pogosto napovedujejo, kdo bo uspešen na podelitvi oskarjev.
Zlata doba Hollywooda se nanaša na obdobje v ameriški filmski industriji, ki se je začelo s koncem nemega filma okoli leta 1927 in trajalo do konca 50. let 20. stoletja. V tem času so nastali številni klasični filmi, razvile so se velike filmske zvezde, kot so Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart in Katharine Hepburn, ter vzpostavili so se studijski sistemi, ki so dominirali produkcijo, distribucijo in prikazovanje filmov. To obdobje je znano po svojem glamurju, razkošju in vzponu Hollywooda kot globalnega središča zabave.
Kajenje je bilo skozi zgodovino filma pogosto prikazano kot znak glamurja, sofisticiranosti, uporništva ali celo kot del karakterizacije likov. V zlati dobi Hollywooda je bilo kajenje zvezdnikov na platnu in v javnosti skorajda nepogrešljivo, saj je bilo povezano z zvezdniškim imidžem. Vendar pa so zaradi vse večje ozaveščenosti o škodljivosti kajenja in uvedbe strožjih predpisov o oglaševanju tobaka ter kajenju v javnih prostorih, prikazi kajenja v filmih postali manj pogosti ali so pogosto spremljani z opozorili. V nekaterih primerih je prikaz kajenja postal celo kontroverzen, kot v primeru Seana Penna, ki je s cigareto v roki na podelitvi nagrad sprožil mešane odzive.
