Kadil med podelitvijo zlatih globusov: zvezdnikova fotografija viralna

Letošnja 83. podelitev zlatih globusov, ki se je v vsem svojem sijaju odvila v Los Angelesu, je postregla z glamurjem, bliščem ter vsakoletnimi zdrsi, smešnimi trenutki in očarljivimi zvezdniki. Med njimi je tudi filmska legenda Sean Penn, ki je tokrat nehote opomnil na "zlate čase" Hollywooda. Na svečani podelitvi nagrad so ga fotografi namreč ujeli s cigareto v roki, fotografija pa se je hitro razširila na družbenih omrežjih. Na X-u jo je delil Ben Fritz iz Wall Street Journala in zraven pripisal: "Tega ne smemo dovoliti." Fotografija je zbrala že več kot 50.000 všečkov, ogledalo pa si jo je skoraj petnajst milijonov spletnih uporabnikov. Povzročila je številne mešane odzive – od navdušenih do obsojajočih.

"Naj človek uživa v cigareti", "Nihče ne more Seanu Pennu govoriti, kaj naj počne" in "Končno se dogaja nekaj dobrega", so bili nekateri izmed komentarjev na X-u. Nanašali so se predvsem na referenco "zlate dobe" Hollywooda, ki je bila znana po glamurju, razkošju in vzponu Hollywooda kot globalnega središča zabave. Kalifornija je leta 1995 prepovedala kajenje v zaprtih prostorih. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so zato zapisali, da jih je ta fotografija spomnila na "zlato dobo" Hollywooda, ko so zvezdniki med intervjuji, podelitvami nagrad in drugimi obveznostmi brez zadržkov kadili.

Tuji mediji so namreč poročali o režiserju, ki se je udeležil podelitve zlatih globusov in naj bi enemu od njihovih novinarjev povedal, da si je Penn pravkar prižgal cigareto na prizorišču, medtem ko so morali drugi gostje iti ven kaditi. Sean Penn je sedel med podelitvijo s soigralcem Leonardom DiCapriom in ostalimi igralci filma Ena bitka za drugo.