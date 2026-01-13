Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kadil med podelitvijo zlatih globusov: zvezdnikova fotografija viralna

Los Angeles, 13. 01. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A. J.
Sean Penn

Legendarni ameriški igralec Sean Penn je na 83. podelitvi zlatih globusov v Los Angelesu poskrbel za viralen trenutek. Fotografi so ga namreč ujeli s cigareto v roki, medtem ko se je odvijala podelitev, fotografija pa je že velika uspešnica na družbenih omrežjih.

Letošnja 83. podelitev zlatih globusov, ki se je v vsem svojem sijaju odvila v Los Angelesu, je postregla z glamurjem, bliščem ter vsakoletnimi zdrsi, smešnimi trenutki in očarljivimi zvezdniki.

Med njimi je tudi filmska legenda Sean Penn, ki je tokrat nehote opomnil na "zlate čase" Hollywooda. Na svečani podelitvi nagrad so ga fotografi namreč ujeli s cigareto v roki, fotografija pa se je hitro razširila na družbenih omrežjih. Na X-u jo je delil Ben Fritz iz Wall Street Journala in zraven pripisal: "Tega ne smemo dovoliti." Fotografija je zbrala že več kot 50.000 všečkov, ogledalo pa si jo je skoraj petnajst milijonov spletnih uporabnikov. Povzročila je številne mešane odzive – od navdušenih do obsojajočih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naj človek uživa v cigareti", "Nihče ne more Seanu Pennu govoriti, kaj naj počne" in "Končno se dogaja nekaj dobrega", so bili nekateri izmed komentarjev na X-u. Nanašali so se predvsem na referenco "zlate dobe" Hollywooda, ki je bila znana po glamurju, razkošju in vzponu Hollywooda kot globalnega središča zabave.

Kalifornija je leta 1995 prepovedala kajenje v zaprtih prostorih. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so zato zapisali, da jih je ta fotografija spomnila na "zlato dobo" Hollywooda, ko so zvezdniki med intervjuji, podelitvami nagrad in drugimi obveznostmi brez zadržkov kadili.

Preberi še Pregrešno drage 'darilne vrečke': potovanja, kozmetika in gurmanski presežki

Tuji mediji so namreč poročali o režiserju, ki se je udeležil podelitve zlatih globusov in naj bi enemu od njihovih novinarjev povedal, da si je Penn pravkar prižgal cigareto na prizorišču, medtem ko so morali drugi gostje iti ven kaditi.

Sean Penn je sedel med podelitvijo s soigralcem Leonardom DiCapriom in ostalimi igralci filma Ena bitka za drugo.

Razlagalnik

Zlati globusi (Golden Globe Awards) so ameriške filmske in televizijske nagrade, ki jih od leta 1944 vsako leto podeljuje Hollywood Foreign Press Association (HFPA). HFPA je organizacija, sestavljena iz novinarjev in fotografov, ki pokrivajo filmsko industrijo za tuje medije. Nagrade Zlati globus veljajo za ene najpomembnejših v filmski industriji, takoj za oskarji, in pogosto napovedujejo, kdo bo uspešen na podelitvi oskarjev.

Zlata doba Hollywooda se nanaša na obdobje v ameriški filmski industriji, ki se je začelo s koncem nemega filma okoli leta 1927 in trajalo do konca 50. let 20. stoletja. V tem času so nastali številni klasični filmi, razvile so se velike filmske zvezde, kot so Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart in Katharine Hepburn, ter vzpostavili so se studijski sistemi, ki so dominirali produkcijo, distribucijo in prikazovanje filmov. To obdobje je znano po svojem glamurju, razkošju in vzponu Hollywooda kot globalnega središča zabave.

Kajenje je bilo skozi zgodovino filma pogosto prikazano kot znak glamurja, sofisticiranosti, uporništva ali celo kot del karakterizacije likov. V zlati dobi Hollywooda je bilo kajenje zvezdnikov na platnu in v javnosti skorajda nepogrešljivo, saj je bilo povezano z zvezdniškim imidžem. Vendar pa so zaradi vse večje ozaveščenosti o škodljivosti kajenja in uvedbe strožjih predpisov o oglaševanju tobaka ter kajenju v javnih prostorih, prikazi kajenja v filmih postali manj pogosti ali so pogosto spremljani z opozorili. V nekaterih primerih je prikaz kajenja postal celo kontroverzen, kot v primeru Seana Penna, ki je s cigareto v roki na podelitvi nagrad sprožil mešane odzive.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
sean penn fotografija zlati globusi viralen

Kdo je slavil na zlatih globusih?

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big M
13. 01. 2026 10.04
Kot igralec je super, v resničnem svetu pa obrnjen za 180°-kaj mislim s tem? Čisto sprani od levičarskih medijev in grozen TDS, tako kot večina teh zvezdnikov!
Odgovori
0 0
abmam
13. 01. 2026 09.53
Nesamozavesten človek, slabič.
Odgovori
+3
5 2
Roadkill
13. 01. 2026 09.48
Kva pa v Ukraino gre še kej?
Odgovori
+3
4 1
Roadkill
13. 01. 2026 10.01
Je z zamikom ugotovil kaki klovn je
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
13. 01. 2026 09.46
Če trobila tega nebi obešala na veliki zvon, tega nebi videl niti vedel nihče. Očitno gre za reklamiranje kajenja.
Odgovori
+3
4 1
bronco60
13. 01. 2026 09.29
Super zvezdnik, ampak zanemarjen starec, žal.
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
S svojimi teorijami o nezemljanih je razdelil svet
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450