Sean Penn s filmom o napadu Trumpovih privržencev na ameriški kongres

Identiteta osebe, ki je navdihnila filmski karakter, sicer javnosti ni znana. Film v produkciji družbe Warner Bros je trenutno tudi še brez naslova. Opisujejo ga kot nepričakovano zgodbo o prijateljstvu, kar naj bi bilo namenjeno zmanjšanju pričakovanih političnih kritik. Usoda filma, za katerega je scenarij napisal prav tako Sean Penn sicer še ni jasna, saj Paramount, ki ga vodi Trumpov prijatelj David Ellison, prevzema Warner Bros.

Sean Penn FOTO: Profimedia

Donald Trump je ob vrnitvi v Belo hišo po prevzemu drugega predsedniškega mandata pomilostil vse udeležence napada na kongres, s katerim so hoteli preprečiti formalno potrditev njegovega volilnega poraza proti Joeju Bidnu.