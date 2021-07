Sean Penn s snemanjem nove serije ne bo nadaljeval, dokler se celotna ekipa ne precepi

Sean Penn se na delo ne bo vrnil, dokler se produkcijska ekipa in celotna igralska zasedba ne cepijo proti covidu-19, kot je to storil tudi sam. Serija Gaslit , katere zgodba temelji na ameriškem političnem škandalu, aferi Watergate , naj bi luč sveta ugledala še v letošnjem letu, kako pa bo igralčeva zahteva vplivala na urnik snemanja in posledično na premiero, pa zaenkrat ni znano.

Trenutni varnostni protokoli Hollywooda glede covida-19, ki so bili plod številnih pogajanj z različnimi sindikati, produkcijam ponujajo možnost izvajanja obveznih politik cepljenja za del ekipe, ki se uvršča v tako imenovano Cono A – ta temelji na osnovi razdelitve dela. V njo spadajo vsi tisti sodelujoči na snemanju, ki zaradi narave dela ne morejo nositi mask, to so igralci v filmih in serijah ter tudi ključni deli ekipe, ki imajo z njimi neposredni stik. Tisti, ki ne spadajo v to skupino, pa so člani snemalne ekipe in delavci, ki po priporočenih smernicah niso obvezani k cepljenju. Na setih je pogosto prisoten tudi mobilni cepilni center, ki interesentom cepljenje omogoči na samem delovnem mestu.