Sean Penn razume Ukrajince kot nosilce nove ideje bojevitosti

Na 73. Berlinalu je svetovno premiero doživel dokumentarec Superpower v režiji Seana Penna in Aarona Kaufmana. Penn je na novinarski konferenci povedal, da je film o vojni v Ukrajini oseben in pristranski, zato ne pristaja na očitke, da v njem ni dal glasu ruski strani. "Putin je povedal več kot dovolj," je razpravo na to temo hitro sklenil Penn.

Producenti in Sean Penn so najprej želeli posneti dokumentarni film o Volodimirju Zelenskem, ki je leta 2019 igralski poklic zamenjal za političnega in postal predsednik. Nato so se odločili, da posnamejo dokumentarni film o Ukrajini, ki spremlja hollywoodskega igralca, ki na začetku, tako kot večina sveta, ne verjame, da bi lahko Rusija napadla Ukrajino. Dogajanje opazuje od blizu, iz Kijeva, kjer je tudi bil 24. februarja 2022. S filmsko ekipo v bunkerju sreča Zelenskega, za katerega je povedal, da bi ga takrat lahko videl tudi zadnjič, saj sta bila on, Zelenski, in njegova družina prva tarča ruskih agresorjev.

icon-expand Sean Penn je na novinarski konferanci odgovarjal na vprašanja o svojem novem filmu o vojni v Ukrajini. FOTO: AP

Kasneje se Penn srečuje s številnimi sogovornicami in sogovorniki, ki pojasnjuje zgodovino odnosov med Rusijo in Ukrajino, a z jasno rdečo nitjo: Ukrajina in ukrajinsko ljudstvo sta napadena, napadalka je Rusija, ki svojih apetitov, če svet Ukrajini ne bo dobavil orožja, ne bo ustavila. Penn se junija vrne v Kijev, ki je ravnokar doživel še en bombni napad. Nato se poda na prvo bojno črto in govori z vojaki. Bi film lahko razumeli kot vojno propagando? Če to pomeni ljubezen do te srčne, pogumne države, sem z veseljem vojni propagandist, je novinarjem na Berlinalu povedal igralec, ki je prepričan, da umetnost, tudi film, lahko odigrata veliko vlogo pri boju za svobodo. Pozdravil je odločitev festivala, da tako v programskem delu kot na filmski tržnici ni ruskih projektov. Po Pennovem mnenju na svetu trenutno ne sme biti prostora za posle, za šport ali umetnost pod rusko zastavo. Postaviti se moramo na pravo stran zgodovine, je pozval Sean, ki ukrajinski narod razume "kot nove Beatle" v smislu, da je nosilec nove ideje srčnosti in bojevitosti. Kot Američan, vzgojen v državi, ki se ima za izjemno, izjemni pa naj bi bili tudi njeni prebivalci, se lahko od Zelenskega in Ukrajincev marsikaj nauči, je povedal.

icon-expand Sean Penn in Volodimir Zelenski, ki nastopa v dokumentarnem filmu. FOTO: Profimedia

Film Superpower podaja zelo razumljiv kontekst, ki je pripeljal do vojne, lahko mu rečemo tudi "vodič za telebane", je povedal Penn, vse z namenom, da bo občinstvo razumelo, zakaj je treba pomagati Ukrajini. Kot v filmu pove Zelenski, so se Ukrajinci pripravljeni boriti za svojo svobodo, potrebujejo pa pomoč, in to hitro, "ne morem leteti zgolj z enim krilom". Penn je na novinarski konferenci odgovarjal na zelo osebna vprašanja, kar ni čudno, saj gre, kot je večkrat poudaril, za zelo oseben film. Kaj čuti do Zelenskega? Nekaj takšnega je čutil le še ob rojstvu otrok. Zakaj v dokumentarcu ves čas pije alkohol, je to zaradi izjemnih razmer? Ne, gre za njegov običajni vzorec. Ali bi se podal v politiko? Ne, ker ima samo en obraz.