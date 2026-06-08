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Sean Reifel za sodelovanje v Otoku ljubezni zapustil policijo in razjezil someščane

Los Angeles, 08. 06. 2026 19.06 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sean Reifel

Za enega od tekmovalcev nove sezone šova Otok ljubezni ZDA se je drama začela še pred začetkom snemanja. Sean Reifel je bil med redkimi izbranci, ki so del osme sezone resničnostnega šova, da se je lahko tekmovanja udeležil, pa je na klin obesil službo policista in s tem močno razjezil someščane in župana Bethlehema.

Odločitev, da Sean Reifel zapusti policijske vrste v domačem mestu Bethlehem v zvezni državi Pensilvanija in kot eden od tekmovalcev sodeluje v enem najbolj priljubljenih televizijskih resničnostnih šovov na svetu, je močno razburila njegove someščane in župana J. Williama Reynoldsa.

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"Nikoli si nisem mislil, da bom dočakal dan, ko bo nekdo v ZDA raje izbral sodelovanje v resničnostnem šovu kot ostal policist. Naša policija je za njegovo urjenje porabila veliko časa, mi pa smo plačali na tisoče dolarjev davkoplačevalskega denarja, da smo ga poslali na akademijo," je po poročanju Fox8 dejal župan.

Kot je dodal, njegovega mesta do naslednjega leta ne more nihče zapolniti, Reifelov nekdanji šef in policijska načelnica Michelle Kott pa je dodala, da kljub temu, da spoštuje njegovo odločitev, ne bi bila iskrena, če ne bi izrazila svojega razočaranja nad tem, da je njen oddelek izgubil še enega policista. Zdaj imajo 16 prostih mest, Seanova odločitev pa na oddelek meče slabo luč.

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"Agencije širom države skušajo v policijske vrste privabiti več ljudi in se soočajo s številnimi izzivi, zato vsak odhod vpliva na organizacijo in skupnost, ki ji služimo," je še povedala Kottova.

Njegova odločitev pa je pritegnila veliko pozornosti tudi med prebivalci mesta Bethlehem. Kot je za BBC povedala Kristine Ruff, tako mladi kot starejši spremljajo Reifelovo zgodbo – eni prek govoric, drugi prek družbenih omrežij. Njihovo prvotno navdušenje je sicer pokvarilo nezadovoljstvo iz policijskih vrst, a kljub temu vsi spremljajo šov, je priznala Ruffova, saj je med udeleženci tudi njihov someščan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Želim si, da bi obstajal drug razlog, da vsi izvejo za Bethlehem, a če zaradi tega več ljudi izve za ta lep kotiček naše države, je tudi to v redu," je dejala. Mnenja o Seanovem sodelovanju v Otoku ljubezni pa so deljena tudi na družbenem omrežju. "To je zanj res dobra priložnost. Razumem, da nekateri menijo, da je neumno, kar prav tako spoštujem, a mu lahko sodelovanje spremeni življenje!" je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Župana je lahko sram. Ta človek se je izpostavil in na kocko postavil celo svoje življenje za to mesto, oni pa ga kritizirajo! Ne obirajte človeka, ki nas je vse varoval."

Tisti, ki niso bili tako razumevajoči, so, tako kot župan, izpostavili, da je bilo za njegovo urjenje namenjenega veliko davkoplačevalskega denarja. Nekdo je tako zapisal, da človek, ki sodeluje v takšni vrsti resničnostnega šova, ni vreden policijske uniforme, drugi pa dodal: "Delovna etika je izjemno pomembna. Dvomim, da bo po tem, kar je naredil, še kdaj kakšen policijski oddelek zanj namenil kaj energije, saj jih je pustil na cedilu!"

V bran se mu je postavila tudi družina, ki je na družbenem omrežju zapisala, da so trditve o zapravljanju davkoplačevalskega denarja za Seana pretirane. Njegova sestra Brice Marie je dejala, da bi tako mesto kot policija morala bratovo sodelovanje v šovu videti kot priložnost, da se povežejo s skupnostjo in poskrbijo za pozitivno podobo mesta. "Namesto tega so raje izbrali način, s katerim bodo le še podkrepili stereotipe, ki bi se morali spremeniti," je zapisala.

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