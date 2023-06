Sebastian Cavazza in Jurij Zrnec po 16 letih znova skupaj

Se še spomnite, ko se je pisalo leto 2007 in sta Jurij Zrnec in Sebastian Cavazza na Viktorjih v družbi plavalca Petra Mankoča navdušila s skečem Gora zlomljeni hrbet? Dolgo smo čakali, da se dvojec znova združi, a na srečo oboževalcev obeh igralcev se je to zdaj zgodilo. Sebastian Cavazza se kot chef Herman pridružuje ekipi serije Ja, Chef! Koga igra v seriji in kako se on, Sebastian, znajde v kuhinji?

"Z Jurijem sva sodelovala, tega pa je zdaj že, 15 let ... Še več," je na prizorišču snemanja serije Ja, Chef!, v kateri je prevzel vlogo novega chefa Hermana Kramarja pogovor začel Sebastian Cavazza. Njegov lik bo za nekaj časa nadomestil Ljuba Bohinca in kot je igralec povedal, sta chefa v rivalskem odnosu. Ekipa restavracije Chateau de Phillipe je dala jasno vedeti, da so bolj naklonjeni Bohincu in da se Hermanu ne piše dobro. icon-expand Sebastian Cavazza v vlogi Hermana Kramarja v seriji Ja, chef. FOTO: VOYO Kakšen veter prinaša Herman v restavracijo? "Mogoče bi bil najbolj primeren opis neka grafika, ki se pojavi ob Hermanu Kramarju so neke kače strupenjače, ki plezajo po kozarcih in predpasniku in povsod." Torej bo v novi sezoni serije Ja, Chef, katere nove epizode na VOYO prihajajo vsak četrtek, še zelo pestro.