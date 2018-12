'Seks v mestu 3? Nimam pojma!'

Kot smo že poročali, je igralka Kim Cattrall"ubila" upanje, da bi nastal še tretji filmSeks v mestu, zdaj pa je podobno za revijo Variety potrdila tudi 53-letna Sarah Jessica Parker, ki je dejala, da tretjega filma ne snemajo.

"To ni nekaj, o čemer se trenutno pogovarjamo. Nimam pojma,"je povedala na podelitvi nagrad za muze filma in televizije v New Yorku.

Septembra lani je Daily Mail razkril, da si je Cattrallova samo nekaj dni pred napovedanim začetkom snemanja tretjega filma premislila. Menda je šlo za kombinacijo slabega honorarja in slabega scenarija, saj naj bi se vse skupaj vrtelo okoli "sextinga" in smrti Živine in kako se Carrie spoprime s tem.

Očitno je vse skupaj padlo v vodo, vsaj za toliko časa, dokler se ne pojavi scenarij, ki bo zares prepričal ustvarjalce, da je vredno, da posnamejo dostojno nadaljevanje prigod Carrie, Samanthe, Charlotte in Mirande.