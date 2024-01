Selena Gomez bo stopila v čevlje rock zvezdnice Linde Ronstadt

Tako Ronstadtova kot Gomezova imata mehiške korenine. 77-letna rock pevka, ki je znana po skladbah You're No Good in Don't Know Much, je v svoji dolgoletni country rock karieri izdala dva ducata albumov. Leta 2014 je bila sprejeta v dvorano slavnih rock and rolla. Kariero je končala pred več kot desetimi leti zaradi degenerativne bolezni živčevja. 31-letna igralka je nastopila v filmih, kot so Velika poteza režiserja Adama McKayja, Sosedi 2 v režiji Nicholasa Stollerja, Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha in Deževen dan v New Yorku Woodyja Allena. V zadnjih letih je sodelovala pri televizijski seriji Only Murders in the Building.