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Šerbedžija letos na Brionih še zadnjič kot kralj Lear

Brioni, 09. 06. 2026 10.56 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA A. J.
Rade Šerbedžija

Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje v okviru 26. sezone Gledališča Ulysses še zadnjič odigral glavno vlogo v drami Kralj Lear, s katero je gledališče leta 2001 odprlo svoja vrata. Za Šerbedžijo, ki je tudi ustanovitelj omenjenega gledališča, je kralj Lear ena od njegovih najljubših, a hkrati najzahtevnejših vlog.

Shakespearova drama je doslej na Brione vedno privabljala številčno in zvesto občinstvo Gledališča Ulysses, kjer je Rade Šerbedžija vlogo kralja Leara odigral več kot stokrat, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Osrednji dogodek letošnje sezone Gledališča Ulysses bo sicer premiera drame Na čigavi strani Ronalda Harwooda, ki je nastala v koprodukciji Gledališča Ulysses in Sarajevskega vojnega gledališča (SARTR). Pod režijo se podpisuje Lenka Udovički, v glavnih vlogah pa nastopata Svetozar Cvetković in Ozren Grabarić

Rade Šerbedžija
Rade Šerbedžija
FOTO: POP TV

Drama govori o denacifikaciji slavnega dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglerja ter raziskuje zanimivo temo nevtralnosti, kolaboracije in preživetja v težkih in nevarnih časih, kakršni so bili v nacistični dobi. 

V ospredju je dilema, v kolikšni meri so veliki umetniki, kot je bil eden največjih dirigentov 20. stoletja Furtwängler, izvzeti iz svoje vloge, ki so jo imeli v tistih strašnih časih, in ali je nevtralnost sploh mogoča. Harwood je svetovno slavo dosegel z dramo Garderober in scenarijem za film Pianist, za katerega je prejel oskarja.

Rade Šerbedžija.
Rade Šerbedžija.
FOTO: Arhiv naročnika

Gledalci bodo imeli priložnost videti tudi predstavo Mame Kolektiva Igralke v režiji Rajne Racz ter nagrajeno predstavo Človeški glas Jeana Cocteauja puljskega Istrskega narodnega gledališča in v izvedbi Dijane Vidušin. Darija Lorenci Flatz bo tudi izvedla monodramo Jaz, igralka. Jelena Graovac Lučev in Leon Lučev se bosta predstavila s predstavo Buried Wonders Monike Herceg v režiji Nine Violić, v okviru tradicionalnega festival Rute pa bodo gostovala gledališča iz Črne gore, Slovenije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije.

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