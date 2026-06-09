Šerbedžija letos na Brionih še zadnjič kot kralj Lear

Shakespearova drama je doslej na Brione vedno privabljala številčno in zvesto občinstvo Gledališča Ulysses, kjer je Rade Šerbedžija vlogo kralja Leara odigral več kot stokrat, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Osrednji dogodek letošnje sezone Gledališča Ulysses bo sicer premiera drame Na čigavi strani Ronalda Harwooda, ki je nastala v koprodukciji Gledališča Ulysses in Sarajevskega vojnega gledališča (SARTR). Pod režijo se podpisuje Lenka Udovički, v glavnih vlogah pa nastopata Svetozar Cvetković in Ozren Grabarić.

Rade Šerbedžija FOTO: POP TV

Drama govori o denacifikaciji slavnega dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglerja ter raziskuje zanimivo temo nevtralnosti, kolaboracije in preživetja v težkih in nevarnih časih, kakršni so bili v nacistični dobi. V ospredju je dilema, v kolikšni meri so veliki umetniki, kot je bil eden največjih dirigentov 20. stoletja Furtwängler, izvzeti iz svoje vloge, ki so jo imeli v tistih strašnih časih, in ali je nevtralnost sploh mogoča. Harwood je svetovno slavo dosegel z dramo Garderober in scenarijem za film Pianist, za katerega je prejel oskarja.

Rade Šerbedžija. FOTO: Arhiv naročnika