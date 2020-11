Serija 22. julij dobila prestižno nagrado

Napeta serija, ki povzema dogajanje poznih julijskih dni leta 2011, je nastala pod režisersko taktirko Sare Johansen in Pala Sletauna. Serija pripoveduje zgodbo šestih posameznikov, ki so bili zaradi svojega dela na nek način povezani z dogodkom. Glavni liki zgodbe so novinarka Annie, travmatologinja Anne Catherine, policist Eivind, učiteljica Helga, bolnišnični župnik Knut in desničarski ekstremist Mads. Osrednja zgodba se osredotoča na dvome in izzive, s katerimi se soočajo glavni liki med reševanjem ljudi, med prevažanjem poškodovanih in med pokopom mrtvih na norveškem otoku Utoya.

Šestdelna serija pripoveduje zgodbo, ki se je odvijala eno leto. Prva epizoda je postavljena v junij 2011, torej se dogaja mesec dni pred samim napadom, zadnja epizoda pa predstavlja dogajanje na sodišču in postopek zoper terorista.