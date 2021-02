Serija bratov Valič v prvih dveh tednih zabeležila več kot 250.000 ogledov

Že po prvih tednih predvajanja je serija Vse punce mojga bratamed VOYO naročniki požela uspeh. Kar štirideset odstotkov VOYO naročnikov si je ogledalo vsaj eno epizodo te prikupne humoristične serije. Med vsemi, ki so gledali Vse punce mojga brata, je kar tretjina takšnih, ki si je na mah pogledala vseh dvanajst epizod prve sezone. V prvih dveh tednih je serija zabeležila več kot 250.000 ogledov in se s tem postavila na prvo mesto med VOYO originali.

Hudomušne anekdote dveh bratov, izkušnje z nežnejšim spolom, prigode skupnega življenja pod isto streho, življenjske odgovornosti in teme, ki ostajajo skrite pod gladino domišljijskih svetov, so prepričale gledalke in gledalce. Domenin Vid Valič sta za zgodbo sicer uporabila vse izkušnje, ki jih imata z nežnejšim spolom, kot prava gentlemana pa seveda vseh podrobnosti v seriji nista izdala: "Za zgodbo sva sicer uporabila vse svoje izkušnje, ki jih imava z nežnejšim spolom, ne pa tudi vseh anekdot, saj veste, pravi gentleman nikoli ne pove. Pravi komik tudi ne, saj spremeni imena in napiše zgodbo tako, da se ljudje lahko poistovetijo, a ne prepoznajo."

Morda so anekdote lahko dobra popotnica za nadaljevanje zgodbe, ki je prvo sezono zaključila s pretresljivim koncem.