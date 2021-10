Serija Dobrodošli v Schitt's Creek dobila posebno knjigo o poteku snemanja

Dan Levy in Eugene Levy, ustvarjalca serije Dobrodošli v Schitt's Creek, sicer pa oče in sin, sta se odločila svoje oboževalce razveseliti, potem ko se je lani snemanje po šesti sezoni končalo. Izdala sta namreč knjigo Best Wishes, Warmest Regards: The Story of Schitt's Creek, v kateri so zbrane podrobnosti iz zakulisja snemanja, bralcem pa je med drugim pojasnjen celoten scenarij in modne odločitve glavnega lika Davida Rosa. Modni navdušenci si lahko poleg tega na šestih straneh ogledajo fotografije vseh oprav in lasulj, ki jih je nosila Davidova mama Moira.