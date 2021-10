Serija Dobrodošli v Schitt's Creek dobila resnično repliko motela

Serija Dobrodošli v Schitt's Creek, ki je na lanski podelitvi emmyjev slavila s kar sedmimi prestižnimi kipci, je prejela novo svojevrstno nagrado. Trgovina v Missisippiju, znana po replikah studiev uspešnih serij, jo je namreč počastila in za oboževalce poustvarila priljubljen The Rosebud Motel. Ogled brezplačne razstave bo možen do konca oktobra, pri nas pa lahko serijo še vedno spremljate na Voyo in Kanalu A.

The Rosebud Motel je resničen in sedaj na voljo tudi za ogled. The Lucky Rabbit, majhna trgovina za zbiratelje v Missisippiju, se je po uspešni poustvaritvi setov iz drugih serij odločila, da si to čast zasluži tudi priljubljena komedija Dobrodošli v Schitt's Creek. Zvesti gledalci serije lahko takoj potrdijo, da je motel eden ključnih setov v zgodbi, kamor se zatečejo liki po tem, ko so zaradi bankrota izgubili luksuzno življenje, na katerega so bili tako navajeni. Na brezplačni razstavi tako ne bo manjkala Moirina (Catherine O'Hara) zbirka lasulj, Davidova (Dan Levy) posebna krema ter celo njegova prepoznavna očala. Serijo Dobrodošli v Schitt's Creek si lahko ogledate na Voyo ter na Kanalu A. Za oboževalce z bolj globokim žepom pa je morda bolj mamljiva novica, da je na prodaj tudi dejanska nepremičnina, ki je kot omenjen motel nastopila v seriji. Ta se sedaj prodaja za 1, 77 milijona evrov. Schitt's Creek motel. FOTO: Profimedia Serija, ki je po šestih sezonah v lanskem letu prenehala s snemanjem, je na preteklih emmyjih domov vzela kar sedem prestižnih kipcev in s tem pisala zgodovino kot edina komična serija, ki je pograbila kipce v vseh komičnih kategorijah. Oboževalci in nekateri ustvarjalci zato že govorijo o tem, da bi po seriji želeli posneti tudi film.