Serija Družina: mračna zgodba o padcu Slobodana Milošević

Napeta serija Družina (Porodica), ki prikazuje zadnjih 72 ur družine Milošević pred aretacijo nekdanjega predsednika Slobodana Miloševića, je dvignila veliko prahu in Srbijo prikovala pred televizijske sprejemnike. VOYO uporabniki in uporabnice si bodo lahko biografsko serijo ogledali že v torek, 28. junija, natanko 21 let po tem, ko so ga prvič pripeljali pred Haaško sodišče.