Serija Dvojna prevara: dve ženski, ena resnica

Dve ženski, ena resnica. Serija se osredotoča na nevaren odnos med univerzitetno profesorico Leah in njeno študentko Rose. Ko Leah obtoži Rose goljufanja, sproži nevarno sosledje dogodkov, na prvi pogled jasen primer akademske prevare pa kmalu uide izpod nadzora. Inteligentni ženski nikakor nočeta popustiti, hkrati pa nobena od njiju ni pričakovala tako grozljivih posledic njunega psihološkega spopada. Obe glavni protagonistki zagovarjata svojo plat zgodbe in nobena izmed njiju ne želi popustiti. Kako daleč bosta šli in kakšno ceno sta pripravljeni plačati, da bi dokazali svoj prav?