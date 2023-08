Serija Kalkanski krogi: kombinacija avtentične srbske sredine, grozljivke in fantazije

Po besedah scenarista Đorđeja Milosavljevića je bil največji izziv prilagoditi dialog in družbene, družinske in druge odnose sodobnemu televizijskemu izrazu. Kalkanski krogi so zgodba z elementi mistike, skrivnosti in groze v odročni in osamljeni vasi, je še povedal. "V trenutku, ko se je serija pojavila, smo vsi dvomili, kako se bo občinstvo odzvalo. Le režiser Milan Karadžić je bil prepričan, da bo delovala," je priznal Milosavljević.

Po njegovih besedah je občinstvo dobro sprejelo serijo zaradi specifične mešanice folklorne fantastike, sodobne tematike in tipičnega srbskega podeželskega okolja. "Uspelo nam je ponuditi dobro kombinacijo med avtentično srbsko vaško sredino in zgodbo, ki ima elemente grozljivke, fantazije in sodobnega televizijskega žanra," je dejal Milosavljević.