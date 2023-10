Serija Lov na morilca: umor 10-letne deklice, ki je pretresel Švedsko

A njihova naloga ne bo lahka. Izkazalo se je, da je v mestu približno 20 pedofilov, toda medtem ko potekajo preiskave in zaslišujejo osumljence, notranja politika in birokratske spremembe v policijski upravi še bolj ovirajo preiskavo. Čeprav lahko rešijo druge umore, se jim Helénin primer začne izmikati. Dnevi se spreminjajo v tedne, tedni v mesece in meseci v leta. Za prebivalce Hörbyja to pomeni, da med njimi ostaja brutalen morilec, za detektive pa v ospredje stopi nenavadna in sprevržena stran mesta. Morda je Helénin primer povezan z drugim umorom, ki se zgodi?

Helénina mati se ne vda – noče postaviti nagrobnika na hčerkin grob, dokler krivca ne ujamejo. Čeprav se je primer ohladil, ga Pelle na skrivaj preganja in sčasoma pojav profiliranja DNK ponudi priložnost za ustrezno ponovno odpiranje preiskave. Mogoče lahko zdaj morilca privedejo pred roko pravice, več kot 15 let po umoru?

Serija Lov na morilca predstavlja počasno in podrobno preiskavo, postopek je natančno upoštevan in operativne omejitve švedske policije so razgaljene. Medtem režiser Mikael Marciman strokovno poustvari obdobje poznih 80. in zgodnjih 90. let ter učinkovito zgradi vzdušje tihega obupa skupaj s pritajeno žalostjo in frustracijami. Švedskim recenzentom je bila všeč pozornost, ki so jo namenili podrobnostim in je očitna na vseh področjih, pa tudi ton strahu in tesnobe, ki objameta skupnost, ko preiskavi zmanjkuje zraka in se postopoma duši. Ali lahko Pelle, Monica in Eric mestu spet dajo upanje? Oglejte si kratko serijo na VOYO.