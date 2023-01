Serija Made in Italy: izvirne modne kose so varovali oboroženi varnostniki

Ameriška revija The Hollywood Reporter je o seriji Made in Italy, ki jo lahko spremljamo na POP TV, pisala na veliko in široko. Prikaz zgodovinskega obdobja, ki je za modno industrijo najbolj pomembno, in pristnost oblačil, ki jih predstavljajo v seriji, jih je navdušila. Za omenjeno revijo sta prav o oblačilih v seriji spregovorila producenta Luca Lucini in Ago Panini .

Povedala sta, da je v seriji tudi kar nekaj pravih 'vintage' kosov, na kar so še posebej ponosni: "Odločili smo se, da bomo za kose oblikovalskih ateljejev uporabili samo prave vintage kose. Poustvarili smo nekaj vsakodnevnih oblačil. Legendarne kolekcije smo v Italijo za časa snemanja 'selili' z vseh koncev sveta. Določeni kosi so celo iz Japonske."

Lucini in Panini pravita, da je bila najboljša izkušnja med pridobivanjem materiala za serijo prav intimen odnos z velikimi ljudi italijanske mode. "Neverjetno navdihujoče se je bilo pogovarjati z ljudmi, ki so doživeli italijansko modno industrijo v njenih začetkih. Vsi, s katerimi smo se pogovarjali, so imeli sijoče in solzeče oči samo ob spominu na čas, ko je bilo vse mogoče, sanje pa tako blizu resničnosti, da bi se jih lahko dotaknil s prstom. Seveda, modni svet je zelo zaščitniški do odpiranja svojih tajnih arhivov, zato je bilo težko pridobiti zaupanje teh ljudi. Ampak uspelo nam je!"

Kar nekaj modnih arhivov je bilo prvič po več desetletjih odprtih prav za namene snemanja serije Made in Italy. Med drugim tudi nekateri predmeti in oblačila Walterja Albinija, vplivnega in večinoma pozabljenega stilista, ki je veljal za praočeta italijanske mode. "Večino draguljev, ki smo jih imeli na snemanju, smo pripeljali z oboroženimi varnostniki naravnost iz arhivov oblikovalcev," sta se za konec še pohvalila producenta.