Serija Naša mala klinika praznuje 20 let

"Niti najmanj si nisem mislil, da bo cela serija ali pa komad imel takšen vpliv na generacijo, res. Neverjetno," je o pesmi, ki je bila tudi uvodna špica serije Naša mala klinika, povedal njen ustvarjalec Gušti . Dodal je, da najprej pomisli na Đura in Matjaža, ki sta bila njegova prijatelja in producenta serije, do njega pa sta prišla s prošnjo, da potrebujeta primerno pesem za komično serijo. "Komad je bil neke vrste šala, ki je bila tako prijetna, da je ljudem ostala v spominu," je za našo ekipo še povedal pevec, ki se spominja, da je pesem delal neobremenjen, saj je vedel, da mu treba ustvariti tako resnega komada, kot jih dela za svoje plošče.

"Super smo se imeli. Bili smo vsi zelo veseli, da smo začeli, ker smo imeli malo priprav in smo bili nekako vrženi z glavo v vodo in polni pričakovanj. Bilo je luštno," se prvega snemalnega dne spominja igralka Alenka Tetičkovič, njen soigralec Dario Varga pa priznava, da se prvega snemalnega dneva sploh ne spomni, spomni pa se prvega skupnega sestanka, ki so ga imeli na klopci pred studiem v Šiški. "Pripravljalne vaje so bile zelo preproste, ampak ko sem videl, kdo vse sedi na tisti klopi, me ni bilo strah in sem komaj čakal, da se začne delati nekaj izjemno zanimivega. Nisem vedel, kaj bo iz tega nastalo, ampak po imenih sem vedel, da to ne bo kar tako," nam je povedal igralec.

"Vsi smo bili veselo vznemirjeni," je še povedala igralka, ki se je navezala na besede nekdanjega soigralca, poudarila pa je še, da so se vsi med seboj že poznali, a so se prvič znašli skupaj kot sodelavci v takšni kombinaciji.

Varga meni, da je gledalcem serija tako sedla v srce zaradi izbrane igralske zasedbe, za katero pa poudarja, da jo je težko zbrati naenkrat skupaj za določeno serijo, Tetičkovičeva pa je prepričana, da so se stvari pač morale zgoditi, ker je tako tudi v življenju: "Ideja je bila izjemno močna in je ljudem, ne glede na generacijo in čas, vedno blizu, to so medčloveški odnosi znotraj kateregakoli kolektiva."