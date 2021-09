Serija Novinec se vrača: pred njim novi izzivi in življenjske izkušnje

Začeti na novo ni nikoli lahko, še težjo pot pa je izbral John Nolan , saj se je po dogodku, ki mu je spremenil življenje, odločil še, da bo zamenjal tudi kariero. Nolan meni, da je nastopil čas, da sledi svojim sanjam in postane losangeleški policist, s tem pa najstarejši novinec v policijskih vrstah. Čeprav se najprej sooči s skepticizmom in predsodki svojih kolegov in nadrejenih, se že kmalu tudi izkaže.

John Nolan, najstarejši novinec pri policiji v Los Angelesu, se bliža koncu svojega usposabljanja. V tem času je s pomočjo življenjskih izkušenj, vztrajnosti in smisla za humor uspešno držal korak z 20 let mlajšimi kolegi. Na delu se spopada z nevarnim, humornim in nepredvidljivim svetom policista začetnika. V tretji sezoni serije se bo moral soočiti s svojim največjim policijskim izzivom in se sprijazniti z odločitvami, ki jih je sprejel v iskanju resnice. Po nepričakovani izdaji mentorja Armstronga skuša Nolan spet sestaviti svoje življenje. Kljub vsemu se trudi ohraniti svoj pozitiven pogled na svet, medtem ko ga v naslednjem poglavju življenja čaka vrsta novih izzivov, ljubezenskih prigod in smrtonosnih zločincev.

Igrajo: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin mlajši, Mercedes Mason, Melissa O'Neil