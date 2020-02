Serija o Greti Thunberg: kako je biti globalna ikona v obdobju odraščanja

V britanskih Studiih BBC so napovedali, da bodo ustvarili dokumentarno serijo o mladi okoljski aktivistki Greti Thunberg. V seriji bodo pokazali srečanja med Greto in številnimi znanstveniki, politiki in poslovneži, s katerimi se je pogovarjala o grožnjah globalnega segrevanja. Producent Rob Liddell je dejal, da so podnebne spremembe trenutno najpomembnejša tema za naše življenje, zato jo je pomembno osvetliti v seriji, ki osvetljuje z njo povezana dejstva in znanstvena pričevanja. "Da bomo to lahko napravili v sodelovanju z Greto, je izjemen privilegij, hkrati pa bomo v seriji podali vpogled v to, kako je biti globalna ikona in ena najbolj znanih oseb na planetu," je dodal.