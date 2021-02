Serija o umorjeni danski novinarki Kim Wall: 'Zgodba, ki je ne smete zamuditi'

Resnična zgodba, ki je Dansko pretresla pred dobrimi tremi leti, je zdaj dobila tudi televizijsko različico. Velikokrat so resnični umori navdih za televizijsko vsebino, a to je zgodba, ki vas bo pustila brez besed.

Krvavi umor novinarke, ki le opravlja svoje delo in se izumitelju, svojemu krvniku, ni z ničemer zamerila, je postal del evropske zgodovine. To je zgodba, ki je ne smete zamuditi, se strinjajo filmski kritiki tako v Evropi kot tudi čez lužo. Serija, ki gledalca s svojimi napetimi vložki in dramatičnim razpletom zgodbe ohranja na robu kavča in ga ne izpusti, pa navdušuje tudi z igralsko zasedbo.

V seriji Preiskava namreč igrajo priznani danski obrazi, med drugim tudi Pilou Asbӕk, ki smo ga lahko spremljali v Igri prestolov v vlogi Eurona Greyjoya.