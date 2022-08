'Serija Območje brez signala je občinstvo in žirijo navdušila s svojo kakovostjo'

Največ mi pomeni nagrada za najboljšo TV serijo. To je veliko regionalno priznanje. Sicer je serija lani že zmagala v Franciji, ampak najtežje je zmagati v nekem svojem domačem okolju. Gre za slovensko-hrvaško-srbsko-finsko koprodukcijo in ta nagrada je lep dosežek za vse nas, ki smo sodelovali.

Zakaj je pomembno, da države bivše Jugoslavije sodelujejo? Zakaj je pomembno, da so različne koprodukcije vpletene?

Pomembno je, ker smo premajhni. Skupaj so lahko proračuni malo večji in je zato lahko vse skupaj malo večje in pa zato, ker mislim, da obstaja interes, kar dokazujejo tudi gledalci VOYO, saj so serije bivše države zelo priljubljene. Teme so nam skupne. Gre za podoben interes ustvarjalcev in gledalcev.