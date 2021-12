Serija Območje brez signala v Nemčiji dobila še eno prestižno nagrado

Serija je nastala v koprodukciji hrvaškega nacionalne televizije in slovenske produkcijske hiše Perfo. Producenta Aleš Pavlin in Andrej Štritof sta ob novi nagradi za 24ur.com povedala: "Veseli smo, da je serija Območje brez signala, prva takšna koprodukcijska zgodba, dobila še eno prestižno nagrado. In to nagrado, ki jo je podelilo mednarodno občinstvo v ostri konkurenci. To je dokaz, da se vsi nostalgično radi vračamo v preteklost, v čase, ki so nekoč obstajali in so nas na takšen in drugačen način zaznamovali. Ta vpogled ostaja zanimiv tudi za bodoče generacije, ki ima sedaj priložnost spremljati bogato bero tovrstnih vsebin kjer koli in kadar koli."