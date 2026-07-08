Serija Pittsburška bolnišnica prejela kar 25 nominacij za emmyja

Razglašeni so nominiranci za letošnjo 78. podelitev televizijskih nagrad emmy. Druga sezona priljubljene bolnišnične drame Pittsburška bolnišnica (The Pitt), ki se lahko pohvali s kar 25 nominacijami, in zadnja sezona serije Hacks, ki je prejela eno manj, sta zaznamovali letošnje nominacije za nagrade emmy.

Zvezdnika serije Pittsburška bolnišnica: Noah Wyle in Sepideh Moafi. FOTO: Profimedia

Za uvrstitev med nominirance za 78. podelitev nagrad emmy so morale biti serije predvajane med 1. junijem 2025 in 31. majem 2026.

Nominirance za težko pričakovano podelitev nagrad sta v neposrednem spletnem prenosu razkrila igralka Liza Colón-Zayas iz serije The Bear in igralec Jeff Hiller iz serije Widow's Bay, skupaj s predsednikom Televizijske akademije Crisom Abregom.

Hacks je ameriška črna humoristična dramska televizijska serija. FOTO: Profimedia

V vlogi voditeljice bo 14. septembra v gledališču Peacock v Los Angelesu nastopila dolgoletna zvezdnica ameriške televizijske hiše NBC Mariska Hargitay, najbolj znana kot protagonistka najdlje trajajoče ameriške serije Zakon in red: Enota za posebne primere. SEZNAM NOMINIRANCEV:

Najboljša dramska serija

The Diplomat The Gilded Age A Knight of the Seven Kingdoms Paradise Pittsburška bolnišnica Pluribus Slow Horses Your Friends & Neighbors

Najboljša humoristična serija

Abbott Elementary The Bear Hacks Margo's Got Money Troubles Nobody Wants This Only Murders in the Building Shrinking Widow's Bay

Najboljša kratka serija

All Her Fault The Beast in Me Beef DTF St. Louis Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Glavni igralec v dramski seriji

Sterling K. Brown – Paradise Gary Oldman – Slow Horses Mark Ruffalo – Task Rufus Sewell – The Diplomat Noah Wyle – Pittsburška bolnišnica

Glavni igralec v humoristični seriji

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man Steve Carell – Rooster Matthew Rhys – Widow's Bay Jason Segel – Shrinking Martin Short – Only Murders in the Building

Glavni igralec v kratki seriji

Riz Ahmed – Bait Jason Bateman – Black Rabbit Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story Oscar Isaac – Beef Matthew Rhys – The Beast in Me

Glavna igralka v dramski seriji

Carrie Coon – The Gilded Age Chase Infiniti – The Testaments Keri Russell – The Diplomat Rhea Seehorn – Pluribus Zendaya – Evforija

Glavna igralka v humoristični seriji

Quinta Brunson – Abbott Elementary Ayo Edebiri – The Bear Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles Lisa Kudrow – The Comeback Jean Smart – Hacks

Glavna igralka v kratki seriji

Claire Danes – The Beast in Me Sally Field – Remarkably Bright Creatures Carey Mulligan – Beef Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette Sarah Snook – All Her Fault

Stranski igralec v dramski seriji

Patrick Ball – Pittsburška bolnišnica Billy Crudup – The Morning Show Shawn Hatosy – Pittsburška bolnišnica Gerran Howell – The Pitt Jack Lowden – Pittsburška bolnišnica Tom Pelphrey – Task Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Stranska igralka v dramski seriji

Taylor Dearden – Pittsburška bolnišnica Fiona Dourif – Pittsburška bolnišnica Allison Janney – The Diplomat Katherine LaNasa – Pittsburška bolnišnica Sepideh Moafi – Pittsburška bolnišnica Julianne Nicholson – Paradise Karolina Wydra – Pluribus

Stranski igralec v humoristični seriji

Colman Domingo – The Four Seasons Paul W. Downs – Hacks Harrison Ford – Shrinking Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles Stephen Root – Widow's Bay Michael Urie – Shrinking Tyler James Williams – Abbott Elementary

Stranska igralka v humoristični seriji

Dale Dickey – Widow's Bay Hannah Einbinder – Hacks Janelle James – Abbott Elementary Kate O'Flynn – Widow's Bay Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles Megan Stalter – Hacks Jessica Williams – Shrinking

Stranski igralec v kratki seriji

Jason Bateman – DTF St. Louis Richard Gadd – Half Man David Harbour – DTF St. Louis Richard Jenkins – DTF St. Louis Charles Melton – Beef Nick Offerman – Death By Lightning

Stranska igralka v kratki seriji

Linda Cardellini – DTF St. Louis Dakota Fanning – All Her Fault Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story Joy Sunday – DTF St. Louis Youn Yuh-jung – Beef Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Najboljši resničnostni tekmovalni program

Dancing with the Stars RuPaul's Drag Race Survivor Top Chef The Traitors

Najboljša pogovorna oddaja

The Daily Show Jimmy Kimmel Live! Last Week Tonight with John Oliver The Late Show with Stephen Colbert Saturday Night Live