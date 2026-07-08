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Serija Pittsburška bolnišnica prejela kar 25 nominacij za emmyja

Los Angeles, 08. 07. 2026 19.26 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Noah Wyle v seriji Pittsburška bolnišnica

Prihajajoči emmyji obljubljajo napet boj, saj je serija Pittsburška bolnišnica (The Pitt) prejela kar 25 nominacij. Voditeljica gala večera, ki bo potekal 14. septembra, bo po dolgem času spet ženska, in sicer priljubljena zvezdnica Mariska Hargitay.

Razglašeni so nominiranci za letošnjo 78. podelitev televizijskih nagrad emmy. Druga sezona priljubljene bolnišnične drame Pittsburška bolnišnica (The Pitt), ki se lahko pohvali s kar 25 nominacijami, in zadnja sezona serije Hacks, ki je prejela eno manj, sta zaznamovali letošnje nominacije za nagrade emmy.

Zvezdnika serije Pittsburška bolnišnica: Noah Wyle in Sepideh Moafi.
Zvezdnika serije Pittsburška bolnišnica: Noah Wyle in Sepideh Moafi.
FOTO: Profimedia
Za uvrstitev med nominirance za 78. podelitev nagrad emmy so morale biti serije predvajane med 1. junijem 2025 in 31. majem 2026.

Nominirance za težko pričakovano podelitev nagrad sta v neposrednem spletnem prenosu razkrila igralka Liza Colón-Zayas iz serije The Bear in igralec Jeff Hiller iz serije Widow's Bay, skupaj s predsednikom Televizijske akademije Crisom Abregom.

Hacks je ameriška črna humoristična dramska televizijska serija.
Hacks je ameriška črna humoristična dramska televizijska serija.
FOTO: Profimedia
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V vlogi voditeljice bo 14. septembra v gledališču Peacock v Los Angelesu nastopila dolgoletna zvezdnica ameriške televizijske hiše NBC Mariska Hargitay, najbolj znana kot protagonistka najdlje trajajoče ameriške serije Zakon in red: Enota za posebne primere.

 

SEZNAM NOMINIRANCEV:

Najboljša dramska serija

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

Pittsburška bolnišnica

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Najboljša humoristična serija

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo's Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow's Bay

Najboljša kratka serija

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Glavni igralec v dramski seriji

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – The Diplomat

Noah Wyle – Pittsburška bolnišnica

Glavni igralec v humoristični seriji

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – Widow's Bay

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Glavni igralec v kratki seriji

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac – Beef

Matthew Rhys – The Beast in Me

Glavna igralka v dramski seriji

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infiniti – The Testaments

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya – Evforija

Glavna igralka v humoristični seriji

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles

Lisa Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

Glavna igralka v kratki seriji

Claire Danes – The Beast in Me

Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan – Beef

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook – All Her Fault

Stranski igralec v dramski seriji

Patrick Ball – Pittsburška bolnišnica

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – Pittsburška bolnišnica

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Pittsburška bolnišnica

Tom Pelphrey – Task

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Stranska igralka v dramski seriji

Taylor Dearden – Pittsburška bolnišnica

Fiona Dourif – Pittsburška bolnišnica

Allison Janney – The Diplomat

Katherine LaNasa – Pittsburška bolnišnica

Sepideh Moafi – Pittsburška bolnišnica

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Pluribus

Stranski igralec v humoristični seriji

Colman Domingo – The Four Seasons

Paul W. Downs – Hacks

Harrison Ford – Shrinking

Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles

Stephen Root – Widow's Bay

Michael Urie – Shrinking

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Stranska igralka v humoristični seriji

Dale Dickey – Widow's Bay

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Kate O'Flynn – Widow's Bay

Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Shrinking

Stranski igralec v kratki seriji

Jason Bateman – DTF St. Louis

Richard Gadd – Half Man

David Harbour – DTF St. Louis

Richard Jenkins – DTF St. Louis

Charles Melton – Beef

Nick Offerman – Death By Lightning

Stranska igralka v kratki seriji

Linda Cardellini – DTF St. Louis

Dakota Fanning – All Her Fault

Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday – DTF St. Louis

Youn Yuh-jung – Beef

Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

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Dancing with the Stars

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Najboljša pogovorna oddaja

The Daily Show

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The Late Show with Stephen Colbert

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