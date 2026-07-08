Serija Pittsburška bolnišnica prejela kar 25 nominacij za emmyja

Razglašeni so nominiranci za letošnjo 78. podelitev televizijskih nagrad emmy. Druga sezona priljubljene bolnišnične drame Pittsburška bolnišnica (The Pitt), ki se lahko pohvali s kar 25 nominacijami, in zadnja sezona serije Hacks, ki je prejela eno manj, sta zaznamovali letošnje nominacije za nagrade emmy.
Nominirance za težko pričakovano podelitev nagrad sta v neposrednem spletnem prenosu razkrila igralka Liza Colón-Zayas iz serije The Bear in igralec Jeff Hiller iz serije Widow's Bay, skupaj s predsednikom Televizijske akademije Crisom Abregom.
V vlogi voditeljice bo 14. septembra v gledališču Peacock v Los Angelesu nastopila dolgoletna zvezdnica ameriške televizijske hiše NBC Mariska Hargitay, najbolj znana kot protagonistka najdlje trajajoče ameriške serije Zakon in red: Enota za posebne primere.
SEZNAM NOMINIRANCEV:
Najboljša dramska serija
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
Pittsburška bolnišnica
Pluribus
Slow Horses
Your Friends & Neighbors
Najboljša humoristična serija
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo's Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow's Bay
Najboljša kratka serija
All Her Fault
The Beast in Me
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Glavni igralec v dramski seriji
Sterling K. Brown – Paradise
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Rufus Sewell – The Diplomat
Noah Wyle – Pittsburška bolnišnica
Glavni igralec v humoristični seriji
Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
Steve Carell – Rooster
Matthew Rhys – Widow's Bay
Jason Segel – Shrinking
Martin Short – Only Murders in the Building
Glavni igralec v kratki seriji
Riz Ahmed – Bait
Jason Bateman – Black Rabbit
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac – Beef
Matthew Rhys – The Beast in Me
Glavna igralka v dramski seriji
Carrie Coon – The Gilded Age
Chase Infiniti – The Testaments
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Zendaya – Evforija
Glavna igralka v humoristični seriji
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Ayo Edebiri – The Bear
Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles
Lisa Kudrow – The Comeback
Jean Smart – Hacks
Glavna igralka v kratki seriji
Claire Danes – The Beast in Me
Sally Field – Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan – Beef
Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook – All Her Fault
Stranski igralec v dramski seriji
Patrick Ball – Pittsburška bolnišnica
Billy Crudup – The Morning Show
Shawn Hatosy – Pittsburška bolnišnica
Gerran Howell – The Pitt
Jack Lowden – Pittsburška bolnišnica
Tom Pelphrey – Task
Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Stranska igralka v dramski seriji
Taylor Dearden – Pittsburška bolnišnica
Fiona Dourif – Pittsburška bolnišnica
Allison Janney – The Diplomat
Katherine LaNasa – Pittsburška bolnišnica
Sepideh Moafi – Pittsburška bolnišnica
Julianne Nicholson – Paradise
Karolina Wydra – Pluribus
Stranski igralec v humoristični seriji
Colman Domingo – The Four Seasons
Paul W. Downs – Hacks
Harrison Ford – Shrinking
Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles
Stephen Root – Widow's Bay
Michael Urie – Shrinking
Tyler James Williams – Abbott Elementary
Stranska igralka v humoristični seriji
Dale Dickey – Widow's Bay
Hannah Einbinder – Hacks
Janelle James – Abbott Elementary
Kate O'Flynn – Widow's Bay
Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles
Megan Stalter – Hacks
Jessica Williams – Shrinking
Stranski igralec v kratki seriji
Jason Bateman – DTF St. Louis
Richard Gadd – Half Man
David Harbour – DTF St. Louis
Richard Jenkins – DTF St. Louis
Charles Melton – Beef
Nick Offerman – Death By Lightning
Stranska igralka v kratki seriji
Linda Cardellini – DTF St. Louis
Dakota Fanning – All Her Fault
Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday – DTF St. Louis
Youn Yuh-jung – Beef
Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Najboljši resničnostni tekmovalni program
Dancing with the Stars
RuPaul's Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors
Najboljša pogovorna oddaja
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
Last Week Tonight with John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert
Saturday Night Live
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