Serija Pošast: temačna popolnost, ki je z brutalnostjo osvojila Evropo

Norveška serija Pošast je osvojila že kar nekaj gledalcev po različnih državah in ne le v Evropi, ampak tudi čez lužo. Pravice za predvajanje so Norvežani prodali tako Američanom, kot tudi Britancem, Švicarjem, Rusom, Fincem, Švedom, Francozom in celo Avstralcem. Zdaj pa je čas za novo noir serijo nastopil tudi pri nas. Na VOYO si lahko ogledate skandinavsko mojstrovino, ki je leta 2017 prejela prestižno evropsko nagrado za najbolj inovativen scenarij leta.

Od brutalnih umorov do nesporazumov med detektivi

V temni in oddaljeni pokrajini severne Norveške se zgodi brutalni umor, zaradi katerega detektivi odkrijejo množični grob, ki povezuje stare primere s pogrešanimi ljudmi. Lokalna policistka Hedda, ki jo igra Ingvild Holthe Bygdnes, je v posebnem postopku s posebnim preiskovalcem Joelom Dreyerjem, ki ga igra Jakob Oftebro. Njuno različno ozadje, osebnost in metode dela, so ju takoj postavili na bojno nogo. Ko pa preiskava začne uhajati nadzoru, se oba detektiva zatečeta k vprašljivim metodam, s katerimi želita na vse pretege rešiti težek primer. Preiskava začne uhajati izpod nadzora, tako Hedda kot Dreyer pa se trudita, da njune skrivnosti ne bi prišle na dan. Heddo in Dreyerja izključijo iz preiskave, njune vprašljive metode pa vzamejo pod drobnogled. Kljub temu ne odnehata in preiskavo nadaljujeta na lastno pest. Dokazi ju privedejo do odkritja temne skrivnosti. Ko se približata resnici, pa se znajdeta v težkem položaju.