Serija Prijatelji obeležila 30. obletnico prve epizode

Leta 1994 se ekipi prijateljev v Velikem jabolku ni niti sanjalo, kakšno evforijo bodo s svojimi prismuknjenimi liki zanetili med gledalci po vseh koncih sveta.

"Spomnim se, da sem šla do producenta takrat zame aktualnega projekta. Dejal je 'zaradi Prijateljev pa že ne boš zvezdnica!'" se je spominjala Jennifer Aniston.

Res je brcnil mimo. In kaj po vseh preteklih letih nekdanja Rachel počne danes? Prav v vlogi producentke so jo novinarji takole presenetili na nedavni podelitvi emmyev: "Kako lahko producenti, kot ste vi, Hollywoodu ustvarite več delovnih mest?" Igralka pa je na vprašanje odgovorila: "Kako lahko kaj?" Zato je novinarka vprašanje ponovila, Aniston pa dejala: "Nadaljevali bomo z ustvarjanjem še več umetniških izdelkov!"

In kaj 20 let po snemanju zadnje epizode Prijateljev počne najbolj prismuknjena članica Prijateljev Phoebe? Med soigralkami je prva dobila emmyja, občinstvo jo je po priljubljenosti uvrstilo na drugo mesto, za Rachel. Kasneje se je preizkusila v dobro sprejetih komičnih serijah The Comeback in Web Therapy, tudi komedijah, kot sta P. S. Ljubim te in Analiza pa taka.

Pa Monica? Najbolj organizirana Prijateljica je vrsto let igrala in režirala ameriško TV uspešnico Dobra mačka. Med njenimi odmevnimi filmi velja omeniti franšizo Krik, smisla za humor pa ni izgubila: tako se je poleti spoprijela s šestdesetim rojstnim dnevom: "Ravno sem imela rojstni dan. Številka mi ni všeč, ampak pri tem nimamo izbire. Lahko le narediš najboljše, kar lahko."

Pa šarmer Joey, ki svoje hrane pač ne deli? Za vlogo v komediji Epizode je bil nagrajen z zlatim globusom, nekaj časa vodil legendarno oddajo Top Gear, za razliko od Joeya pa Matt uspešno nadaljuje igralsko kariero v žanru komedije.

Tam svoje poslanstvo nadaljuje tudi profesor Ross. David Schwimmer je nastopil tako v uspešnicah Will & Grace kot britanski komediji Intelligence.

Oktobra bo minilo leto dni, odkar je Prijatelje in vse oboževalce pretresla smrt Matthewa Perryja. Zvezdnik se je v zadnjih letih obdal z napačnimi ljudmi, ki so mu onemogočali, da bi se znebil odvisnosti od drog. Krivdo za njegovo smrt deli vsaj pet oseb - od asistenta do zdravnika in tudi prijateljev, tudi tri za zdaj potrjene obsodbe pa Perrya nikoli ne bodo mogle vrniti v objem legendarnih Prijateljev.