Serija Princ z Bel-Aira se vrača kot drama

Will Smith je bil nad idejo, da se serija prelevi v dramo, navdušen.

Will Smith , ki je v originalni komediji igral uličnega otroka, ki se je iz Philadelphie preselil v Bel-Air, se je na napovednik iz leta 2019 odzval, da je " briljanten ".

Videoposnetek Morgana Cooperja , ki je serijo spremenil v odločno in prepričljivo dramo, je v dveh ločenih objavah na YouTubu zbral več kot 7,5 milijona ogledov.

Ideja, da bi klasiko iz 90. let znova uprizorili, je prišla po ogledu štiriminutnega posmehljivega napovednika, ki je lani zaokrožil po spletu, poročajo ameriški mediji.

Smith se je zdaj povezal s Cooperjem, da bi priredila prvotno komedijo, za katero so med letoma 1990 in 1996 posneli kar šest sezon.

Dramska serija, ki se bo imenovalaBel-Air, naj bi bila koproducirana s Smithovo producentsko hišo Westbrook Studiosin Universal TV.

Cooper naj bi pisal scenarij skupaj s Chrisom Collinsom, ki je delal kot urednik serije Skrivna naveza (The Wire)in koordinator produkcije pri seriji Sopranovi (The Sopranos).

Serija Bel-Air se bo po poročanju ameriških medijev dotaknila tematike, kaj pomeni biti v današnjem času temnopolti moški v Ameriki, obenem pa bo prinesla tudi lahkomiselne teme, s katerimi se bo vrnila h koreninam originalne serije. Peacock, Netflix in HBO Max se potegujejo, da bi kupili pravice za predvajanje serije na svojih platformah, poročaHollywood Reporter.

Prvotni producenti serije Smith, Quincy JonesinBenny Medina ter ustvarjalca Andy in Susan Borowitz so pripravljeni, da se vrnejo kot izvršni producenti.

Smith je zaslovel s serijo Princ z Bel-Aira, v kateri je igral izmišljeno različico sebe. James Avery je zaigral v vlogi avtoritativnega očeta, strica Phila, Alfonso Ribeiro pa je stopil v čevlje Smithovega bratranca Carltona Banksa.