Serija Skrito v raju dobiva knjižno različico!

Za vse oboževalce serije Skrito v raju bodo knjige odličen način, da lažje prebrodijo čakanje na drugo sezono, ki na POP TV prihaja spomladi. Kako sta se spoznala Lara in Mark? Kaj jima je šlo po glavi in kako sta se zaljubila? Vse to lahko še enkrat podoživimo ob branju knjig, napisanih po seriji Skrito v raju , ki bodo predstavljene jutri na Slovenskem knjižnem sejmu.

Pri knjigah so sodelovali tudi ustvarjalci serije. "Knjige bodo po mojem zanimive tako za gledalce kot za tiste, ki serije niso spremljali. Gledalci bodo ob branju obujali spomine, za povrh pa še malo vklopili domišljijo in si kakšno stvar še dodatno zamislili. Tisti, ki jim je bližje branje, pa bodo v novi preobleki spoznali zanimive junake in njihove zgodbe, ki so pritegnile gledalce," je razložil soustvarjalec serije Skrito v raju, Boštjan Tadel , ki je letos na Slovenskem knjižnem sejmu nominiran za Veliko nagrado Slovenskega knjižnega sejma kot avtor najboljšega prvenca, njegova zgodba Četrta generacija pa je nominirana v kategoriji najboljšega knjižnega prvenca.

Ideja je nastala v želji, da bi ljudem, ki knjigarn več ne obiskujejo redno, približali knjige s pomočjo junakov, v katere so se zaljubili v začetku leta. "Ker zadnje čase ljudje bolj gledajo televizijske serije kot berejo, smo se odločili, da jim najljubše zgodbe in like ponudimo v pisni obliki. Skrito v raju je izjemen primer kakovostnega scenarija in široke priljubljenosti, zato sem bil iskreno navdušen, ko je POP TV prepoznal potencial ideje," je povedal Boštjan Špetič iz Super založbe.

Priročne in lahke knjige za kogarkoli in kjerkoli

Knjig bo 75, saj bo vsaka epizoda dobila svojo knjigo, ki je priročno lahka in majhna, da jo lahko pogoltnemo kjerkoli in kadarkoli, v svojem tempu. "Veliko časa smo posvetili prilagoditvi jezika, da bo dostopen širši javnosti, od otrok do upokojencev," je dodal Špetič.

Knjige se od vsebine serije bistveno ne razlikujejo, bodo pa razlike v podajanju vsebine. Naloga televizije je namreč, da čim več prikaže, medtem ko pisana različica bralcem omogoča, da vklopijo domišljijo in si marsikateri prizor predstavljajo po svoje. Ker so knjige narejene po scenarijih, pa obsegajo tudi zgodbe in scene, ki jih iz raznih razlogov ni v seriji.

Posebna predzgodba kot božično darilo za oboževalce

Kaj se je dogajalo z liki, preden smo jih spoznali na zaslonu POP TV? To bomo izvedeli ob branju posebne knjižne predzgodbe, ki so jo napisali ustvarjalci in ni bila nikoli posneta. "To je v resnici predpoletna zgodba in pripoveduje o dogajanju pred samim začetkom serije, še preden so se priljubljeni junaki in junakinje zapletli v vrtinec medsebojnih odnosov," pojasnjuje Tadel.

Preplet književnega in televizijskega sveta je inovacija, ki bo zagotovo postala vzor tudi drugim ustvarjalcem v Sloveniji. Prvih pet knjig bo predstavljenih že jutri na Slovenskem knjižnem sejmu, decembra pa bo zaživela spletna predprodaja, kjer boste lahko zase ali za koga drugega kupili posebno božično knjižno darilo in ob branju obujali spomine na serijo, ki je prevzela Slovence.