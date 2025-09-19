Serija Tajkun: Dragan Bjelogrlić znova v neusmiljenem boju za oblast

Boj za oblast je neusmiljen in med tajkunsko elito se nikoli ne ustavi. Napetost, spletke, zarote, preobrati in zapleti bodo tudi v drugi sezoni priljubljene serije Tajkun pred male ekrane prikovali vse ljubitelje kriminalk. V glavni vlogi tudi tokrat ne razočara Dragan Bjelogrlić, ki se je prelevil v tajkuna, ki je osovražen zaradi bogastva, ki si ga je pridobil med razpadom Jugoslavije v 90. letih prejšnjega stoletja.

Na VOYO je na ogled druga sezona serije Tajkun. V glavni vlogi blesti Dragan Bjelogrlić, legenda regionalnega gledališča, ki uteleša antijunaka Vladana Simonovića. Bjelogrlić je o drugi sezoni dejal, da je še boljša od prve, v njej pa se glavni protagonist sooči z najtežjim - prisiljen je izbirati med družino in službo, hkrati pa se ujame v mrežo zarot in spletk tajkunske elite.

Serija Tajkun se na VOYO vrača z drugo sezono. FOTO: Firefly International icon-expand

V drugi sezoni serije se lastnik Sigme sooči z novimi težavami in poslovnimi izzivi, vse pa se spremeni, ko se njegova hči Mila vrne domov omamljena in zlorabljena. Dramatični dogodki so povod za zgodbo, polno napetosti, preobratov in skrivnosti, ki bodo prišle na površje.