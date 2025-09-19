Serija Tajkun: Dragan Bjelogrlić znova v neusmiljenem boju za oblast

Na VOYO je na ogled druga sezona serije Tajkun. V glavni vlogi blesti Dragan Bjelogrlić, legenda regionalnega gledališča, ki uteleša antijunaka Vladana Simonovića. Bjelogrlić je o drugi sezoni dejal, da je še boljša od prve, v njej pa se glavni protagonist sooči z najtežjim - prisiljen je izbirati med družino in službo, hkrati pa se ujame v mrežo zarot in spletk tajkunske elite.
V drugi sezoni serije se lastnik Sigme sooči z novimi težavami in poslovnimi izzivi, vse pa se spremeni, ko se njegova hči Mila vrne domov omamljena in zlorabljena. Dramatični dogodki so povod za zgodbo, polno napetosti, preobratov in skrivnosti, ki bodo prišle na površje.
Dragan Bjelogrlić je briljantno upodobil človeka, ki se spopada z notranjimi demoni, h kakovosti serije pa prispevata tudi odličen scenarij in najvišji produkcijski standardi. Poleg karizmatičnega Bjelogrlića v drugi sezoni serije Tajkun nastopajo številni priljubljeni srbski igralci - Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Branislav Trifunović, ekipi pa se je pridružil tudi igralec in režiser Dejan Aćimović. Scenarij za serijo je napisal Đorđe Milosavljević, režiral jo je Miroslav Tadić, njihov Tajkun pa je osvojil občinstvo in kritike po vsej regiji.
