Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Serija Tajkun: Dragan Bjelogrlić znova v neusmiljenem boju za oblast

Ljublajna, 19. 09. 2025 18.48 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
VOYO
Komentarji
0

Boj za oblast je neusmiljen in med tajkunsko elito se nikoli ne ustavi. Napetost, spletke, zarote, preobrati in zapleti bodo tudi v drugi sezoni priljubljene serije Tajkun pred male ekrane prikovali vse ljubitelje kriminalk. V glavni vlogi tudi tokrat ne razočara Dragan Bjelogrlić, ki se je prelevil v tajkuna, ki je osovražen zaradi bogastva, ki si ga je pridobil med razpadom Jugoslavije v 90. letih prejšnjega stoletja.

Na VOYO je na ogled druga sezona priljubljene serije Tajkun.

Na VOYO je na ogled druga sezona serije Tajkun. V glavni vlogi blesti Dragan Bjelogrlić, legenda regionalnega gledališča, ki uteleša antijunaka Vladana Simonovića. Bjelogrlić je o drugi sezoni dejal, da je še boljša od prve, v njej pa se glavni protagonist sooči z najtežjim - prisiljen je izbirati med družino in službo, hkrati pa se ujame v mrežo zarot in spletk tajkunske elite.

Serija Tajkun se na VOYO vrača z drugo sezono.
Serija Tajkun se na VOYO vrača z drugo sezono. FOTO: Firefly International

V drugi sezoni serije se lastnik Sigme sooči z novimi težavami in poslovnimi izzivi, vse pa se spremeni, ko se njegova hči Mila vrne domov omamljena in zlorabljena. Dramatični dogodki so povod za zgodbo, polno napetosti, preobratov in skrivnosti, ki bodo prišle na površje.

Dragan Bjelogrlić je briljantno upodobil človeka, ki se spopada z notranjimi demoni, h kakovosti serije pa prispevata tudi odličen scenarij in najvišji produkcijski standardi. Poleg karizmatičnega Bjelogrlića v drugi sezoni serije Tajkun nastopajo številni priljubljeni srbski igralci - Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Branislav Trifunović, ekipi pa se je pridružil tudi igralec in režiser Dejan Aćimović. Scenarij za serijo je napisal Đorđe Milosavljević, režiral jo je Miroslav Tadić, njihov Tajkun pa je osvojil občinstvo in kritike po vsej regiji.

tajkun serija dragan bjelogrlić voyo
Naslednji članek

V tekmi za zlato školjko med 17 filmi tudi Nehvaležna bitja Olma Omerzuja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256