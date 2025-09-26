Serija Tajkun: Simonović se bo znašel v težavah

"Tajkunske" skrivnosti se kopičijo, napetosti na delovnem mestu pa naraščajo. Vsi akterji v kompleksnem poslovnem svetu nekaj skrivajo, kar pa ni edina skrb Vladana Simonovića . Njegov poslovni imperij ni varen, še težje pa mu je, da ni varna niti njegova Mila . Njun težaven odnos mu povzroča težave in potem ko je bila ona v nevarnosti, se Simonović odpre svojemu prijatelju Kosti Balabanu .

"Ko sem Milo videl pred kratkim, mi je vse, kar sem v življenju počel in storil, in vse, kar sem pretrpel, postalo nepomembno," je Simonović razkril v pogovoru s Kosto. "Ne glede na to, kako zelo se trudimo, da bi jih zaščitili, prijatelj moj, je to nemogoče," je zaključil Kosta.

Vladan si prizadeva, da bi ugotovil, kaj se je zgodilo z njegovo hčerko, zato opravi tudi lastno preiskavo, eden od sogovornikov njegovih zaposlenih pa povzema vedenje tajkunovih otrok. "Arogantni otroci, bogati starši in brez napitnine," je še poudaril.