Serija Tajkun: Simonović se bo znašel v težavah

Ljubljana, 26. 09. 2025 16.11 | Posodobljeno pred eno minuto

Na VOYO danes in jutri prihajata nova dva dela serije Tajkun. V njih se bo Vladan Simonović znašel v velikih težavah, njegova bivša žena pa bo morala prevzeti nove odgovornosti. Rado Estrada skrbi za njuno najdražjo Milo, pa tudi za usodo svojega bivšega moža.

Na VOYO je na ogled druga sezona priljubljene serije Tajkun. Novi epizodi na VOYO prideta vsak petek in soboto.

"Tajkunske" skrivnosti se kopičijo, napetosti na delovnem mestu pa naraščajo. Vsi akterji v kompleksnem poslovnem svetu nekaj skrivajo, kar pa ni edina skrb Vladana Simonovića. Njegov poslovni imperij ni varen, še težje pa mu je, da ni varna niti njegova Mila. Njun težaven odnos mu povzroča težave in potem ko je bila ona v nevarnosti, se Simonović odpre svojemu prijatelju Kosti Balabanu.

Dragan Bjelogrlić in Dejan Aćimović
Dragan Bjelogrlić in Dejan Aćimović FOTO: VOYO

"Ko sem Milo videl pred kratkim, mi je vse, kar sem v življenju počel in storil, in vse, kar sem pretrpel, postalo nepomembno," je Simonović razkril v pogovoru s Kosto. "Ne glede na to, kako zelo se trudimo, da bi jih zaščitili, prijatelj moj, je to nemogoče," je zaključil Kosta.

Vladan si prizadeva, da bi ugotovil, kaj se je zgodilo z njegovo hčerko, zato opravi tudi lastno preiskavo, eden od sogovornikov njegovih zaposlenih pa povzema vedenje tajkunovih otrok. "Arogantni otroci, bogati starši in brez napitnine," je še poudaril.

