Serija Tajkun: Simonović se bo znašel v težavah

"Tajkunske" skrivnosti se kopičijo, napetosti na delovnem mestu pa naraščajo. Vsi akterji v kompleksnem poslovnem svetu nekaj skrivajo, kar pa ni edina skrb Vladana Simonovića. Njegov poslovni imperij ni varen, še težje pa mu je, da ni varna niti njegova Mila. Njun težaven odnos mu povzroča težave in potem ko je bila ona v nevarnosti, se Simonović odpre svojemu prijatelju Kosti Balabanu.
"Ko sem Milo videl pred kratkim, mi je vse, kar sem v življenju počel in storil, in vse, kar sem pretrpel, postalo nepomembno," je Simonović razkril v pogovoru s Kosto. "Ne glede na to, kako zelo se trudimo, da bi jih zaščitili, prijatelj moj, je to nemogoče," je zaključil Kosta.
Vladan si prizadeva, da bi ugotovil, kaj se je zgodilo z njegovo hčerko, zato opravi tudi lastno preiskavo, eden od sogovornikov njegovih zaposlenih pa povzema vedenje tajkunovih otrok. "Arogantni otroci, bogati starši in brez napitnine," je še poudaril.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.