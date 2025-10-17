Serija Tajkun: Simonović vzame pravico v svoje roke

Tudi v drugi sezoni serije Tajkun v vlogi inteligentnega, iznajdljivega tajkuna z niansiranimi moralnimi vrednotami blesti igralec Dragan Bjelogrlić ob njem pa sta v glavnih vlogah nastopila še Dejan Aćimović in Marko Grabež .

Aćimović igra lik Koste Balabana, tradicionalnega podjetnika, predanega delu in družini, ki ga zlomi tragedija, ki je prizadela njegovo družino in okolico. Koliko zaupanja je med njim in partnerko? Ali Kosta vleče niti iz sence?

Kaj pa Dušan? Se lahko znajde z dvema starejšima, bolj izkušenima partnerjema? Se jima lahko vsili? Igralec Marko Grabež, ki ga je upodobil, je mlado upanje regionalnega gledališča in se ponaša z vrsto izjemnih televizijskih vlog v uspešnicah Jutro bo spremenilo vse, Sablja in Sence nad Balkanom 2, poleg tega pa je tudi nadarjen glasbenik - vokalist in kitarist beograjske skupine KOIKOI.

Bo mladi Dušan uspešen proti dvema izkušenima tajkunoma?