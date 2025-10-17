Svetli način
Film/TV

Serija Tajkun: Simonović vzame pravico v svoje roke

Ljubljana, 17. 10. 2025 10.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Na VOYO danes in jutri prihajata zadnja dva dela druge sezone serije Tajkun. Vladan Simonović vzame pravico v svoje roke, Milo pošlje v Švico in na dan pridejo nove resnice. Kdo je glavni vodja operacije? Kmalu bodo izvedeli! Je to Balaban, Dušan - ali nekdo povsem tretji, nepričakovan? Kdo vodi igro?

Na VOYO še zadnja dva dela druge sezone serije Tajkun.

Tudi v drugi sezoni serije Tajkun v vlogi inteligentnega, iznajdljivega tajkuna z niansiranimi moralnimi vrednotami blesti igralec Dragan Bjelogrlić ob njem pa sta v glavnih vlogah nastopila še Dejan Aćimović in Marko Grabež.

Druga sezona serije Tajkun se zaključuje.
Druga sezona serije Tajkun se zaključuje. FOTO: VOYO

Aćimović igra lik Koste Balabana, tradicionalnega podjetnika, predanega delu in družini, ki ga zlomi tragedija, ki je prizadela njegovo družino in okolico. Koliko zaupanja je med njim in partnerko? Ali Kosta vleče niti iz sence?

Igralec Marko Grabež navdušuje v seriji Tajkun.
Igralec Marko Grabež navdušuje v seriji Tajkun. FOTO: VOYO

Kaj pa Dušan? Se lahko znajde z dvema starejšima, bolj izkušenima partnerjema? Se jima lahko vsili? Igralec Marko Grabež, ki ga je upodobil, je mlado upanje regionalnega gledališča in se ponaša z vrsto izjemnih televizijskih vlog v uspešnicah Jutro bo spremenilo vse, Sablja in Sence nad Balkanom 2, poleg tega pa je tudi nadarjen glasbenik - vokalist in kitarist beograjske skupine KOIKOI.

Bo mladi Dušan uspešen proti dvema izkušenima tajkunoma?

tajkun serija dragan bjelogrlić
