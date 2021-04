Ustvarjalci Vojne zvezd predstavljajo animirano serijo The Bad Batch

Oboževalci Vojne zvezd so toplo sprejeli napoved animirane serije The Bad Batch, v kateri so v ospredju elitni in eksperimentalni kloni, ki so se prvič pojavili v animirani seriji Vojna klonov. Premiera drugega dela serije je napovedana za začetek maja, zvesti privrženci pa bodo lahko v seriji uživali enkrat tedensko.

Peterica klonov, ki jo tvorijoHunter, Echo, Tech, WreckerinCrosshair, izhaja iz elitne in eksperimentalne skupine klonov Clone Force 99, a sami raje slišijo na imeThe Bad Batch. PoVojni klonov so člani skupine našli svojo pot v hitro spreminjajoči se galaksiji. Vsak od njih ima posebno sposobnost, zaradi katere predstavlja nepogrešljiv del izjemne ekipe, je zapisano na uradni strani, posvečeni Vojni zvezd. The Bad Batch – Hunter, Echo, Tech, Wrecker in Crosshair. Za animirano serijo v produkcijiLucasfilma stoji skupina izvršnih producentov, ki je že sodelovala pri prejšnjih projektih iz franšize Vojna zvezd. Pri Lucasfilmu so sicer prvo animirano serijo, ki jo je navdihnila filmska franšiza Vojna zvezd, predstavili leta 2008. Že omenjena Vojna klonov je trajala šest sezon, v katerih so prikazali 120 epizod, prejela pa je tudi več nagrad emmy. Animirani Vojni klonov je sledilo še nekaj animiranih serij o vesoljskih dogodivščinah, piše na spletni strani producenta.