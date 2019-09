Serija Truplo ena najbolj priljubljenih v Evropi

Originalna serija Truplo je v zadnjih tednih postala ena najbolj priljubljenih serij v Evropi po podatkih ene največjih spletnih strani, na kateri se zadržujejo vsi filmofili IMDb (Internet Movie Database). Serija je pred nekaj dnevi dobila nadaljevanje z drugo sezono.

Priljubljena spletna stran IMDb (Internet Movie Database) je spletna stran, na kateri se filmofili izjemno radi zadržujejo, saj tam dobijo vse informacije o različnih filmih in serijah, tako novih kot starih. V bogatem izboru pa je tudi VOYO originalna krimikomedija Truplo, ki je pred nekaj dnevi predstavila drugo sezono. A ne samo to. Truplo je najbolj priljubljena slovenska serija na IMDb in se je tako postavila ob bok izjemno priljubljeni španski seriji Casa de papel in britanskemu Sherlocku.

Igralci so na snemanju druge sezone še bolj uživali kot na snemanju prve. FOTO: ekipa Truplo

Za 24ur.com je spregovorila producentka serije Sanja Raičević, ki se je prelevila tudi v igralko – pojavila se je kot Alex. Povedala je, da ima druga sezona veliko večji domet kot prva sezona in da je odziv večji kot pred letom dni: "Dobivamo več pohval, več ljudi pozna in gleda serijo. K temu je zagotovo pripomogla tudi zelo dobra promocija serije tik pred izidom in dejstvo, da je vmes svojo premiero na Kanalu A dobila prva sezona Trupla. Se nama (z Luko Štiglom, producent serije) je že zgodilo, da so naju ustavili tako starejši občani kot otroci, ki so Sanjo prepoznali s televizije, da bi pohvalili naše delo. Kar pomeni, da imamo očitno res široko publiko."

Sanja pravi, da je druga sezona še bolj priljubljena od prve. FOTO: Miro Majcen

Z Luko sta izjemno vesela, da je serija dosegla tako široko občinstvo in da je bila pozitivno sprejeta. "Veseli smo, da je bila serija lepo sprejeta pri domačem občinstvu, saj je namenjena njim. To nam daje motivacijo, da napišemo in posnamemo še veliko lokalne vsebine." Sicer pa se je serija Truplo, ki se je začela 30. avgusta, v tem času povzpela med top tri najbolj priljubljene VOYO vsebine.