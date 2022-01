Serija V temi: težek lov na krutega serijskega morilca

Serija V temi pripoveduje zgodbo preiskovalke Louise Bergstein, ki upa, da najde krutega serijskega morilca. Napeta noir skandinavska serija se med pripovedovanjem zgodbe poigrava z gledalcem, saj kot pravijo ustvarjalci, je morilec nekdo, ki ga preiskovalka srečuje in tudi pozna. Kako dobro ga pozna, seveda ni jasno, jasno pa je, da se bodo gledalci ves čas spraševali, kdo je tisti, ki je ubil 18-letnega Markusa, sina Louisine prijateljice Alice, zaradi katere se Louise poda v reševanje umora, ki se je zgodil pred nekaj leti.

Pred petimi leti je Alicinega 18-letnega sina Markusa umoril serijski morilec, ki ga nikoli niso izsledili. Sedaj je Alice hudo bolna in si želi, da bi odkrila identiteto morilca, preden umre, zato prosi preiskovalko Louise Bergstein, hčerko njene najboljše prijateljice, da ji pomaga razrešiti primer. Kmalu za tem odkrijejo truplo mladega moškega in Louise naleti na podoben vzorec, zaradi česar je prepričana, da je morilec zopet udaril. A preiskovalka niti ne sluti, da se oseba, ki jo išče, skriva vsem na očeh in so se njune poti večkrat prekrižale …